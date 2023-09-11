Ким Чен Ын выехал в Россию на встречу с Путиным

Фото: РИА Новости/Александр Сафронов
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. Об этом сообщает издание YTN со ссылкой на источник в правительстве.
При этом сам Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти 13 сентября. Уточнялось, что Ким Чен Ын отправится в Россию из Пхеньяна, скорее всего, на бронепоезде. Поезд прибудет во Владивосток, где и пройдет встреча с президентом России.
В последний раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году. Северокорейский лидер прибыл на станцию Хасан, после чего поехал во Владивосток.
Читайте также:
КНДР спустила на воду новую ядерную подлодку
Ким Чен Ын посетит Россию в сентябре
США будут просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию
Ранее издание Bloomberg сообщало, что встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти 13 сентября. Уточнялось, что Ким Чен Ын отправится в Россию из Пхеньяна, скорее всего, на бронепоезде. Поезд прибудет во Владивосток, где и пройдет встреча с президентом России.
Читайте также:
КНДР спустила на воду новую ядерную подлодку
Ким Чен Ын посетит Россию в сентябре
США будут просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию
Элина Позднякова