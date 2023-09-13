Ким Чен Ын предсказал итоги СВО

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Председатель КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Об этом он заявил в рамках официального обеда с президентом России Владимиром Путиным
«Уверен, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего иллюзии экспансии», — заявил Ким Чен Ын.
Также он выразил уверенность в том, что будет создана стабильная обстановка для развития.
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Элина Позднякова