Ким Чен Ын внесен в базу украинского ресурса «Миротворец»

Фото: сайт Кремля
Председатель КНДР Ким Чен Ын попал в базу украинского ресурса «Миротворец». Туда попадают данные людей, которые считаются врагами Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно полученным данным, Чим Чен Ын внесен в базу сайта «Миротворец» 6 сентября за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», также его обвиняют в пособничестве России.
Создатели сайта обнародовали личные данные северокорейского главы. Также там опубликована информация о том, что он находится в санкционных списках многих стран мира.
Напомним, в ходе встречи с Владимиром Путиным Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.
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Элина Позднякова