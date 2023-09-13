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Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией

Рёнхап: Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией
13 сентября 2023, 00:50
Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что его поездка в Россию отражает приоритетное внимание, уделяемое КНДР развитию отношений с Москвой, передает агентство Рёнхап.

«Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит в Россию четко демонстрирует, насколько важными для КНДР являются отношения с Россией», — отмечается в донесении южнокорейского агентства.
Этот визит лидера КНДР в Россию стал первым за последние четыре года, с предыдущего посещения в 2019 году. Он прибыл в Россию на своем бронепоезде.

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#отношения
#кндр
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В НАТО оценили шансы Армении на вступление в альянс
«Известия»: в НАТО опровергли возможное вступление Армении в альянс
13 сентября 2023, 00:37

Фото: iStock/sorsillo

Представитель НАТО прокомментировал заявление руководителя «Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтера Фелингера о приглашении Армении присоединиться к альянсу. Он подчеркнул, что Фелингер не имеет официального статуса в НАТО и его высказывания представляют собой его личные взгляды. Кроме того, «Европейский комитет по расширению НАТО» не является частью структуры альянса, цитируют Фелингера «Известия».
Собеседник также подчеркнул, что каждая страна-партнер НАТО самостоятельно определяет характер и уровень своих отношений с альянсом. Он также отметил, что до настоящего момента от Армении не поступило официального запроса о присоединении к НАТО. Альянс считает, что это не проблема, учитывая долгосрочное сотрудничество с другими странами-партнерами, которые не выражают желания присоединиться к военному блоку.

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#сша
#учения
#сотрудничество
#нато
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Rebelión: К Зеленскому пришло осознание, что изоляция Украины усиливается
13 сентября 2023, 00:24

Обозреватель Фабрицио Казари в своем материале для Rebelión заявил, что Украина вынуждена осознавать, что из-за роста призывов к началу переговоров и прекращению конфликта ее изоляция усиливается.
Казари отметил, что в итоговой декларации саммита G20 нет упоминания России, как страны-агрессора в отношении Украины, а также поддержки Киева в целом. Вместо этого в тексте содержится призыв к уважению территориальной целостности и национального суверенитета всех стран в целом.

По мнению автора, это говорит о расколе внутри «Группы двадцати» из-за украинского конфликта.

«Усиливающееся давление на Украину с целью начать переговоры и положить конец конфликту, в котором она не может выиграть, заставляет Киев теперь осознавать свою прогрессирующую изоляцию. Отсюда и истерика Зеленского, который определил все страны G20 в лагерь своих врагов», — говорится в публикации.

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#переговоры
#украина
#конфликт
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Сумма помощи США Украине превысила 100 миллиардов долларов
Fox News: общая сумма помощи США Украине превысила 100 миллиардов долларов
12 сентября 2023, 23:35

Фото: istockphoto.com/Oakozhan

С начала специальной военной операции сумма помощи, выделенной США Украине, достигла более 100 миллиардов долларов. Об этом информирует телеканал Fox News, ссылаясь на письмо, доступное в Административно-бюджетном управлении Белого дома.
Запрос на информацию о сумме помощи был подан группой республиканских сенаторов в январе 2023 года, но ответ от администрации президента США был получен только в сентябре. В соответствии с предоставленными данными, общая сумма помощи, выделенной Вашингтоном Киеву, составляет более 110,9 миллиарда долларов, из которых уже было израсходовано 101,1 миллиарда.

Отмечается, что данная цифра не включает новый запрос на финансирование Украины в размере 24 миллиардов долларов, который был направлен администрацией президента Джо Байдена в августе.

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#сша
#евро
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#украина
#финансирование
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ЕК скорректировала пояснения по ввозу личных вещей россиян
12 сентября 2023, 22:38

Фото: iStock/sinonimas

Еврокомиссия скорректировала свое заявление по ввозу личных вещей россиян в страны Евросоюза.
В Еврокомиссии каждый случай въезда граждан РФ в страну призвали рассматривать на индивидуальной основе, соответствующее сообщение ​опубликовали на ​официальном сайте ​главного исполнительного органа ЕС.

Еврокомиссия по-прежнему отмечает, что формально (статья о запрете ввоза личных вещей россиян) запрещает ввоз в страны ЕС любых товаров из приложения XXI, включая пассажирские автомобили, если эти товары вывезены из России. Однако теперь она подчеркивает, что автомобили — это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций (однако, каким образом – в ЕК не пояснили).   

Ранее представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри уточнил информацию о запрете для россиян на въезд в Европу на личных автомобилях, утверждая, что это правило начало действовать с 2022 года. Он подчеркнул, что несмотря на опубликованное объяснение Еврокомиссии на прошлой неделе, запрет на ввоз в ЕС уже действует значительное время.

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#евросоюз
#россияне
#вещи
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Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ
Bloomberg: Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода
12 сентября 2023, 21:41

Фото: iStock/syahrir maulana

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Волож останется в санкционном списке еще минимум полгода.

Напомним, сооснователь интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза запрос с просьбой исключить его из санкционных списков. Адвокаты бизнесмена обратились в органы Евросоюза с просьбой отменить санкции, принятые в отношении Воложа. Официальные лица ЕС рассмотрели запрос в сентябре.

Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года.

Ранее сообщалось ​о том, что Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова. 

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#санкции
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#заявление
#ес
#путин
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Подмосковные компании подписали экспортные контракты с Индией на 332 млн рублей
12 сентября 2023, 21:16

Фото: Istockphoto / Igor Vershinsky

Работающие в Подмосковье компании подписали с контрагентами из Индии экспортные контракты на 332 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Там уточнили, что Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области помог наладить работу с индийскими партнёрами с 2020 года пяти компаниям. В их числе – компания «Робиос» из Серпухова, которая занимается экстракцией дигидрокверцетина. Сумма контракта составила 30,7 млн рублей.
 
Индия – один из важнейших внешнеэкономических партнеров Подмосковья. Фонд ВЭД помогает компаниям региона выйти на новые экспортные рынки и развивать внешнеэкономическую деятельность. 

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#экономика
#экспорт
#индия
#московская область
#подмосковье
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Либертарианская партия США вызвалась взять опеку над Байденом
12 сентября 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Либертарианская партия США заявила о намерении взять опеку над американским лидером Джозефом Байденом, об этом представители партии сообщили на своей странице в X.
«Мы намерены подать заявление об опекунстве над Байденом и Макконнеллом (лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл», - прокомментировали ситуацию либертарианцы. 

По их словам, физические и психологические проблемы со здоровьем у представителей власти – это не из личные проблемы, это глобальные проблемы всех Соединенных Штатов Америки. 

В сообщении партии отмечается, что процесс попечительства, безусловно, очень сложный. Именно поэтому они уже начали подыскивать юристы в Вашингтоне, и призывают всех «пострадавших» присоединиться к ним.

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#заявление
#джозеф байден
#здоровье
#опека
#партия
#сша
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Латвия запрещает въезд в ЕС на автомобилях с российскими номерами
12 сентября 2023, 20:22

Фото: iStock/william87

Латвия запрещает въезжать в Евросоюз через пограничные пункты на автомобилях с российскими номерами. Об этом сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов.
Отмечается, что, если последует отказ выполнения указания таможенных органов, то может быть принято решение о конфискации автомобиля.

Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.

Напомним, в постпредстве РФ при ЕС заявили, что Евросоюз хочет сделать въезд россиян в союз фактически невозможным. В ведомстве также добавили, что нельзя исключить факт изъятия личных вещей граждан России на границах союза в связи с санкциями.

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#страны
#отношения
#импорт
#ес
#евросоюз
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В Павловском Посаде снесли аварийное здание 1966 года постройки
12 сентября 2023, 20:09

Фото: Мособлархитектура

В Павловском Посаде обнаружили объект, находившийся в аварийном состоянии – нежилое здание корпуса стадиона «Юность» на Мишутинском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Трёхэтажное кирпичное здание 1966 года постройки площадью 600 кв м было признано аварийными и демонтировано. Участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован. 
 
Снос проводился в рамках работ по ликвидации объектов незавершённого, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья. 
 
По данным Мособлархитектуры, всего в городском округе Павловский Посад выявили 156 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 110 объектов, то есть 71% от общего количества. Работа продолжается.

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#московская область
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