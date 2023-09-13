Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan
Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что его поездка в Россию отражает приоритетное внимание, уделяемое КНДР развитию отношений с Москвой, передает агентство Рёнхап.
«Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит в Россию четко демонстрирует, насколько важными для КНДР являются отношения с Россией», — отмечается в донесении южнокорейского агентства.Этот визит лидера КНДР в Россию стал первым за последние четыре года, с предыдущего посещения в 2019 году. Он прибыл в Россию на своем бронепоезде.
Читайте также:
Ким Чен Ын выехал в Россию 10 сентября
Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына
Кореевед Воронцов назвал напряжённой обстановку в России и КНДР
Артем Кузьмин