Кипр запретил операции с рублём

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Правительство Республики Кипр предписало всем банкам острова прекратит операции с российским рублем. Об этом пишет издание Politis.
По информации агентства, данная мера была введена властями страны из-за того, что прежде было обнародовано журналистское расследование, которое установило, что на Кипре были зафиксированы неоднократные нарушения санкционного режима в отношении РФ.
Прежде на территории республики перестали работать карты китайской платежной системы. Также в ноябре был опубликован обзор одного из крупных банков, который оценил влияние связей России и Кипра на экономику республики. Специалисты заявили, что республика зависит от депозита россиян, что может нанести вред стране и ее экономике.
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Прежде на территории республики перестали работать карты китайской платежной системы. Также в ноябре был опубликован обзор одного из крупных банков, который оценил влияние связей России и Кипра на экономику республики. Специалисты заявили, что республика зависит от депозита россиян, что может нанести вред стране и ее экономике.
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Анастасия Крестьянова