Кирби: Американские кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что кассетные боеприпасы уже находятся на Украине, об этом он сообщил в ходе брифинга.
Ранее замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинские формирования нанесли удары на Южно-Донецком направлении с применением кассетных бомб США. По его словам, личный состав на линии боевого соприкосновения находился в укрытиях и урона нанесено не было.
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Анастасия Крестьянова