Кирби: Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что двусторонние переговоры президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского пройдут в четверг, 21 сентября, в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент ждет встречи, чтобы получить видение ситуации непосредственно от верховного командующего Украины, а также ясно дать понять президенту Зеленскому, что мы будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется, и будем продолжать делать то, что в наших силах, чтобы помочь им достичь успеха в контрнаступлении и после него», — цитирует агентство слова Кирби.
Он уточнил, что Владимир Зеленский в районе 15.00 посетит конгресс США и встретится с лидерами обеих палат, а затем направится в Пентагон для переговоров с американским военным руководством.
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