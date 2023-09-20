Кирби: Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что двусторонние переговоры президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского пройдут в четверг, 21 сентября, в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.