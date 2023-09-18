Кирби: Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН

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Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американский лидер Джо Байден на следующей неделе поднимет о внесении в архитектуру Совбеза ООН изменений. Об этом пишет Telegraph.
«Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета безопасности ООН», — цитирует издание слова собеседника.
Кирби добавил, что по мнению американского правительства Совбез ООН должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».
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