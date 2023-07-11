Кирби: Скорое вступление Украины в НАТО маловероятно

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Маловероятно, что Украина сможет стать полноценным членом НАТО в ближайшее время. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он объяснил это тем, что членство Украины в НАТО определенно втянет альянс в прямой конфликт с Россией. Кроме того, Киев должен провести некоторые внутренние реформы.
Кирби также с понимание воспринял критику президента Украины Владимира Зеленского, который возмущен по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.
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Кирби также с понимание воспринял критику президента Украины Владимира Зеленского, который возмущен по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.
«Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, все это мы понимаем. Конечно, мы разделяем многие из этих беспокойств», – заключил Кирби.
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Элина Позднякова