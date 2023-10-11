Кирби: США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Соединенные Штаты Америки передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол», об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга в Белом доме.
«Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для «Железного купола». Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля», - прокомментировал ситуацию Кирби.Он также отметил, что информация о последующих поставках оружия Иерусалиму будет объявлена в ближайшее время.
Ранее украинский лидер признался в очевидности рисков снижения уровня поддержки на фоне войны в Израиле и смены руководства в ряде стран Европы.
Читайте также:
Путин: Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта
Al Hadath: Единственная электростанция сектора Газа прекратила работу
Депутат Журавлев: Израиль проигнорирует призыв ЕС снять блокаду с сектора Газа
Евгения Парфентьева