Кирби: США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ по территории России

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Администрация США не оказывает помощь ВСУ и не поддерживает их удары по территории России. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов (Украины – ред.) вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их», - заявил Кирби в рамках онлайн-брифинга.
Он подчеркнул, что американское правительство сосредоточено на том, чтобы Украина могла вернуть свои собственные земли.
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