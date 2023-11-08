Кирби: США потратили 96% средств для Украины

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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты почти израсходовали средства, выделенные на поддержку Украины с начала СВО. Об этом пишет РИА Новости.
В области военной поддержки США израсходовали более 90% средств, а у Пентагона есть только $1,1 млрд на замещение оружия на американских армейских складах, подчеркнул координатор.
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Диана Аванесян