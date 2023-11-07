Кирби: США признают многотысячные потери в секторе Газа

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон признаёт гибель множества людей в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы, безусловно, признаем, что многие, многие тысячи были убиты и еще больше получили ранения в этом конфликте», — цитирует агентство слова Кирби.
При этом координатор отметил, что данные Палестины о количестве жертв он подтвердить не может.
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