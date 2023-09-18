Кирби: Власти США ещё не приняли решение о поставке ракет ATACMS на Украину

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Вашингтон ещё не принял решение о поставке Киеву тактических баллистических ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Об этом рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неких чиновников из вашингтонской администрации писала, что администрация Джо Байдена рассматривает вопрос о поставке ATACMS на Украину уже этой осенью, однако окончательное решение данного вопроса остаётся за президентом.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер, между тем, считает, что в поставке ракет ATACMS нет никакого смысла, поскольку они все равно не смогут повлиять на ситуацию.
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Бывший американский разведчик Скотт Риттер, между тем, считает, что в поставке ракет ATACMS нет никакого смысла, поскольку они все равно не смогут повлиять на ситуацию.
«Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели. Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире», — прокомментировал он.Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Артем Путинцев