Радио1
Главная / Новости / Политика/ Кисида прокомментировал крушение самолета Пригожина

Кисида прокомментировал крушение самолета Пригожина

Кисида о крушении самолета Пригожина: Токио будет следить за ситуацией в России
24 августа 2023, 05:33

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил, что его правительство будет тщательно отслеживать события в России в свете недавнего крушения самолета, на котором находился Евгений Пригожин. Об этом он сказал на пресс-конференции, реагируя на вопросы журналистов, передает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Киодо.
«Мы продолжим с пристальным вниманием следить за внутренней ситуацией в России», — заявил Кисида
Читайте также:


Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения

В Санкт-Петербурге люди несут к «Вагнер Центру» цветы и лампады

В Санкт-Петербурге на здании «Вагнер-центра» зажгли окна в виде креста
#цветы
#люди
#вагнер
Читайте нас в
В ходе дебатов республиканцев лишь один кандидат выступил против помощи Украине
Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против расширения помощи Киеву
24 августа 2023, 06:41

Фото: iStock/rarrarorro

Во время дебатов среди восьми республиканцев, претендующих на участие в выборах президента США, лишь один выразил сомнения в целесообразности продолжения военной поддержки Украины, передает РИА Новости.
Этим кандидатом оказался бизнесмен Вивек Рамасвами. Он был единственным, кто поднял руку, когда задали вопрос о возражениях против дополнительного финансирования Киева. Рамасвами объяснил свою позицию опасениями по поводу сближения России и Китая.

«Сотрудничество между Москвой и Пекином представляет собой наибольшую угрозу для нас», — подчеркнул он.
Кроме того, Рамасвами выразил критику в адрес некоторых из своих соперников по республиканской номинации за их визиты в Украину, назвав их «паломничествами в Киев к их духовному лидеру» и считая такие поездки «оскорбительными».

Читайте также:

Кандидат в президенты США Рамасвами: Новый правитель США должен «открыть Россию» и завершить СВО

Трамп заявил о неспособности Байдена остановить конфликт на Украине

Патрушев раскрыл, чем победа России послужит миру
#сша
#победа
#конфликт
#сотрудничество
#бизнесмен
#поездки
#киев
Читайте нас в
Принц Гарри приедет в Британию перед годовщиной смерти Елизаветы II
Times: принц Гарри посетит Британию перед первой годовщиной смерти Елизаветы II
24 августа 2023, 05:43

Фото: iStock/nevenmn

Принц Гарри намерен посетить Великобританию для участия в мероприятии по вручению благотворительных премий, которое будет организовано накануне первой годовщины кончины королевы Елизаветы II. Информацию об этом приводит издание The Times.
Согласно публикации, Гарри не собирается встречаться с другими представителями королевской семьи во время своего визита.

Читайте также:

Express: Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение расстаться

Принца Гарри и Меган Маркл выгнала из дома собственная семья

Принца Гарри и Меган Маркл вызвали в суд
#суд
#семьи
#дома
Читайте нас в
Трамп заявил о неспособности Байдена остановить конфликт на Украине
Трамп: Байден не остановит конфликт на Украине из-за своей некомпетентности
24 августа 2023, 05:39

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал текущего лидера страны Джо Байдена за его неспособность урегулировать украинский кризис.
В интервью, данном Такеру Карлсону и размещенном в социальной сети X (бывший Twitter), Трамп выразил мнение, что Байден не справляется с задачей из-за своей некомпетентности.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «активно участвуют» в конфликте и что на президенте лежит ответственность за его разрешение.

Вместо этого, по словам Трампа, Байден предпочитает проводить время на пляже. Трамп также заявил, что если бы он оставался у власти, конфликт был бы быстро завершен.

Читайте также:

Трамп прибудет в Джорджию 24 августа для ареста по делу о вмешательстве в выборы

CNN: Трамп договорился об освобождении под залог по делу о выборах в Джорджии

Кандидат в президенты США Рамасвами: Новый правитель США должен «открыть Россию» и завершить СВО
#сша
#конфликт
#мнение
#интервью
#twitter
#сво
#байден
#трамп
Читайте нас в
Yeni Safak: США ведут негласную войну против Турции
24 августа 2023, 05:11

Фото: iStock/cenkertekin

Обозреватель Тамер Коркмаз заявил, что США находятся в состоянии необъявленной войны против Турции. Об этом пишет Yeni Safak.
Он отметил совместные учения ВС США и боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), признанную Анкарой запрещенной организацией.

«Вашингтон демонстрирует, что является союзником РПК, а не Турции», — говорится в публикации.

Кроме того, Коркмаз возмутился поддержкой Греции и греков-киприотов со стороны Соединенных Штатов.

«Турция находится в состоянии тайной, негласной, войны с США. В этих условиях никакого "нового этапа отношений с США" быть не может», — заключил аналитик.

Читайте также:

Байден заявил, что крушение самолета в Тверской области его не удивило

На Украине пришли в ярость из-за совета генералов США

Турция и ООН занялись подготовкой предложения для России по зерновой сделке

#сша
#турция
#байден
#учения
Читайте нас в
В Сербии допустили признание Крыма и Донбасса российскими
Депутат Дани: В Сербии могут признать Крым и Донбасс при определенных условиях
24 августа 2023, 03:07

Фото: iStock/Derek Brumby

Сербский депутат Золтан Дани заявил, что при определенных международных условиях Сербия признает Донбасс и Крым. Об этом пишут «Известия».
«Конечно, это возможно, но это будет зависеть от различных политических международных влияний, которые разрешатся в будущем в многополярной политической системе», — цитирует издание слова собеседника.

Читайте также:

Вучич: Действия НАТО на Украине разрушают экономику Евросоюза

Пушков раскрыл, кто в Европе не боится США

Вучич сообщил о предстоящей встрече с Зеленским
#вучич
#сербия
#крым
#донбасс
#россия
Читайте нас в
Байден заявил, что крушение самолета в Тверской области его не удивило
Байден заявил, что не удивлен крушению самолета под Тверью, но деталей не знает
24 августа 2023, 02:58

Фото: официальный сайт Кремля

Президент США Джо Байден выразил, что он не был удивлен, услышав о катастрофе самолета в Тверской области. При этом он отметил, что у него нет полной информации по этому вопросу, так как он последние 90 минут провел в спортивных занятиях.
«Мне не известны все детали, но я не удивлен этим событием», — заявил он прессе.
Когда журналисты спросили его, считает ли он, что российское правительство имеет отношение к инциденту, Байден ответил: «В России мало что происходит без ведома (президента Владимира) Путина».

«Но у меня нет достаточно информации для ответа на этот вопрос. Я только что провел полтора часа в тренировке», — добавил Байден.
Читайте также:

В Санкт-Петербурге люди несут к «Вагнер Центру» цветы и лампады

В Санкт-Петербурге на здании «Вагнер-центра» зажгли окна в виде креста

Bild: В Германии госрадио могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским
#цветы
#призыв
#люди
#вагнер
#журналисты
#правительство
#байден
Читайте нас в
Немецкий генерал Катер сообщил о «плохой новости» из зоны СВО
24 августа 2023, 01:15

Фото: iStock/Anna_Anikina

Генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер заявил, что ВС Украины разбиваются в лобовых атаках о линии российской обороны. Об этом пишет Die Welt.
Военный назвал малое количество сообщений о положении на линии соприкосновения «плохой новостью».

«Всегда очень сложно реалистично описать такую тактическую ситуацию в высокодинамичном бою. Но если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, то мало что сильно изменилось», — цитирует издание слова Катера.

Он добавил, что Киев ошибается, продолжая борьбу лобовыми атаками с «блестящей системой защиты».

«В этом плане да, я сейчас настроен пессимистично, что будет достигнута хотя бы промежуточная цель: взять до зимы Мелитополь в свои руки и тем самым нарушить линии снабжения русских в долгосрочной перспективе», — признал собеседник издания.

Читайте также:

Зеленский признал постоянную нехватку оружия и боеприпасов у ВСУ

Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози

Bild: В Германии госрадио могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским

#зеленский
#киев
#украина
#сво
#всу
Читайте нас в
Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози
Саркози: Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, нужны переговоры
23 августа 2023, 23:31

Фото: Kremlin.ru

Поддерживая продолжение конфликта в Украине, Европа рискует слишком многим, и следует начать диалог для поиска решения, заявил экс-президент Франции Николя Саркози на телеканале TF1.
«Для решения этой проблемы необходим диалог. Обсуждение вопроса о членстве Украины в НАТО только усложнит ситуацию. Мы должны сесть за стол переговоров, предоставить Украине гарантии безопасности и обсудить возможные пути выхода из конфликта, не прибегая к разрушению Украины или России», — отметил он.
Саркози подчеркнул, что наилучший способ поддержать Украину — это не жертвовать ее военными и активно использовать дипломатические механизмы.

Читайте также:

Почти половина французов поддержала идею Саркози по отказу Украины от территорий

Медведев поддержал слова Саркози о Крыме

Европеист Фёдоров объяснил высказывание Саркози о Крыме
#нато
#франция
Читайте нас в
Байден прокомментировал авиакатастрофу с Пригожиным
Байден: «Я не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области»
23 августа 2023, 22:46

Фото: iStock/Jon Rehg

Президент США Джо Байден заявил, что не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области, на котором находился глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.
По словам американского лидера, он доподлинно не знает что произошло и какие-либо сведения ему не известны, однако добавил, что не удивлен информации о трагедии.

Также, Байден обвинил российское руководство в том, что оно стоит за крушением самолета. Вместе с этим, глава США отметил, что не вникал в подробности случившегося, так как занимался спортом последние полтора часа. 

Читайте также: 

Опознаны тела Пригожина и его заместителя Уткина

В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин

112: Рухнувший под Тверью самолет пропал с радаров через 26 минут после вылета

#самолет
#сша
#оператор
#байден
#пригожин
#тела
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников