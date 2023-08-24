Кисида прокомментировал крушение самолета Пригожина

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил, что его правительство будет тщательно отслеживать события в России в свете недавнего крушения самолета, на котором находился Евгений Пригожин. Об этом он сказал на пресс-конференции, реагируя на вопросы журналистов, передает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Киодо.
«Мы продолжим с пристальным вниманием следить за внутренней ситуацией в России», — заявил КисидаЧитайте также:
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