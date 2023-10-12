В США назвали фатальную ошибку Германии

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Акция в поддержку ХАМАС, которая прошла в минувшие выходные в Берлине, говорит о том, что власти Германии приняли в страну слишком много мигрантов. Об этом в интервью с Welt TV заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
Также Киссинджер назвал главную, по его мнению, цель палестинского движения ХАМАС. Он считает, что они стремятся настроить все арабские страны против Израиля, поэтому эскалации конфликта не избежать. При этом, экс-госсекретарь США убеждён, что ХАМАС не намерен переходить к мирным переговорам.
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Анастасия Чинкова