Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США. Об этом Медведев написал в социальной сети X.
Медведев также отметил, что таких людей в американской администрации и на Западе больше нет.
Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.
Генри Альфреда Киссинджера называли «патриархом американской внешней политики» за его роль в 1969—1977 годах. Именно по его инициативе было заключено Парижское мирное соглашение, закончившее для США кровопролитную Вьетнамскую войну. В 1973 году за это дипломат получил Нобелевскую премию мира.
После своего ухода с поста государственного секретаря США Киссинджер стал международным консультантом, писателем и лектором. Он неоднократно лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.
После своего ухода с поста государственного секретаря США Киссинджер стал международным консультантом, писателем и лектором. Он неоднократно лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Екатерина Коршунова