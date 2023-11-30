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Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет

Медведев: Киссинджер не следовал канонам политики США, а учитывал реалии
30 ноября 2023, 11:07
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США. Об этом Медведев написал в социальной сети X.
Медведев также отметил, что таких людей в американской администрации и на Западе больше нет.

Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.


Генри Альфреда Киссинджера называли «патриархом американской внешней политики» за его роль в 1969—1977 годах. Именно по его инициативе было заключено Парижское мирное соглашение, закончившее для США кровопролитную Вьетнамскую войну. В 1973 году за это дипломат получил Нобелевскую премию мира.

После своего ухода с поста государственного секретаря США Киссинджер стал международным консультантом, писателем и лектором. Он неоднократно лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

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#рф
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#политика
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Политолог Минченко объяснил, почему депутаты прогуливают заседания
Политолог Минченко: депутаты не ходят на заседания, опасаясь санкций
30 ноября 2023, 11:24

Фото: istockphoto/OxAvdeenko

Депутаты Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин и Юрий Напсо могут лишиться мандатов за прогулы заседаний.
Такое поведение может объясняется тем, что они бояться оказаться под санкциями. Такое мнение высказал политолог Евгений Минченко. В этом  случае речь идет о бизнесменах, объяснил политолог в беседе с НСН.

«Я не исключаю, что депутаты не хотят голосованием подставляться под санкции, если речь идет о бизнесменах. Я так понимаю, что большая часть из них и так уже в каких-то списках присутствует. Но у всех разные истории», — сказал Евгений Минченко. 
По словам эксперта, для ЛДПР характерно присутствие в списках крупных бизнесменов. В данный момент, по мнению Минченко, партия теряет свой имидж.

«Это не такая большая проблема, они оказываются в списках не по политическим мотивам», — сказал в заключении Евгений Минченко.
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#политолог
#россия
#госдума
#новости
#депутаты
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Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера
Путин: Киссинджер был выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным госдеятелем
30 ноября 2023, 11:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его смерти. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер подчеркнул, что Киссинджер был выдающимся дипломатом и дальновидным государственным деятелем. Путин отметил, что на протяжении долгих лет экс-госсекретарь США пользовался заслуженным авторитетом.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США. Медведев также отметил, что таких людей в американской администрации и на Западе больше нет.

Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.

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Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
#сша
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#мид
#лидер
#рф
#владимир
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Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
Глава МИД Польши не приедет на встречу коллег по ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
30 ноября 2023, 10:50

Фото: iStock/delray77

Глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что Польша критически относится к участию в этой встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее сообщалось, что министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались от участия во встрече глав ведомств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье из-за присутствия на ней главы российского МИД Сергея Лаврова.

Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определят страну, которая станет председателем организации на предстоящий год.

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Республиканцы в ближайшие недели могут проголосовать по импичменту Байдену
WP: палата представителей в ближайшее время проголосует по импичменту Байдену
30 ноября 2023, 10:48

Фото: iStock/rarrarorro

Республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут проголосовать по вопросу о расследовании, которое проводится в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
«Партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер заявил республиканцам в палате представителей на встрече за закрытыми дверями в среду, что членам в предстоящие недели вероятно предстоит голосовать по формальному одобрению расследования в рамках импичмента Байдену», - говорится в статье.

Уточняется, что общее голосование должно усилить давление на Белый дом, а также повысить внимание к процедуре импичмента со стороны республиканцев.

Расследование против Байдена, результатом которого может стать его импичмент, началось ещё в сентябре 2023 года. Республиканский представитель палаты представителей США Грег Стюби представил резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Джо Байдена. Стюби утверждает, что Байден виновен в «злоупотреблении властью, коррупции, вымогательстве и мошенничестве». В документе также указывается, что президент, возможно, был связан с коммерческой деятельностью членов своей семьи и получал финансирование из-за рубежа.

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#байден
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WSJ: США и Израиль обсуждают изгнание бойцов ХАМАС из Газы после конфликта
30 ноября 2023, 10:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американские и израильские официальные лица обсуждают идею об изгнании бойцов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа после завершения конфликта, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова чиновников США и Израиля.
По информации издания, в Вашингтоне и Иерусалиме считают большой проблемой нахождение тысяч бойцов ХАМАС на территории сектора Газа после завершения конфликта.

«Чтобы решить эту проблему, некоторые израильские и американские официальные лица обсуждают идею изгнания тысяч бойцов низкого ранга из палестинского анклава», - прокомментировали ситуацию в WSJ.

Отмечается, что вопрос об изгнании палестинских боевиков обсуждают в рамках переговоров об управлении анклавом после урегулирования палестино-израильского конфликта.

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#сектор газа
#палестина
#израиль
#сша
#хамас
#переговоры
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Президент Германии полчаса прождал в самолете в Катаре, пока его встретят
Stern: президенту ФРГ Штайнмайеру пришлось просидеть в самолете около получаса
30 ноября 2023, 10:20

Фото: iStock/Diy1

Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который прибыл с визитом в Катар, пришлось около получаса прождать в самолете в ожидании встречающих его чиновников. Об этом сообщает Stern.
В материале статьи сообщается, что президент ФРГ казался потерянным. Все другие пассажиры покинули самолет, однако он был вынужден в одиночестве сидеть в салоне и ждать официальных лиц, которые должны были встречать его у трапа.

Отмечается, что почетный караул и лимузин ожидали, когда президент покинет самолет, однако сделать это Штайнмайеру удалось только спустя полчаса. По данным источника Tagesspiegel, данная ситуация произошла из-за того, что президентский самолет прилетел раньше срока.

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#катар
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«Парализующий страх»: На Западе опасаются победы Украины
Бывший главком НАТО Бридлав: На Западе боятся поражения России
30 ноября 2023, 09:46

Фото: iStock/Diy13

Западные страны панически боятся ситуации, при которой Россия может потерпеть поражение в конфликте с Украиной, с таким заявлением выступил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью для Berliner Zeitung.
«Конечно, никто не может точно предсказать, что произойдет в случае поражения России. Но этот страх парализует многих политиков на Западе. Они не знают, как справиться с этим риском», - прокомментировал ситуацию Бридлав.  

В то же время западные союзники Киева продолжают использовать риторику о всеобъемлющей помощи Украине, которая будет продолжаться столько, сколько потребуется. Однако, все военные эксперты утверждают, что эта тактика является проигрышной, подчеркнул Бридлав. 

При этом, Бридлав отметил, что поддержка Украины в западном обществе начинает ослабевать на глазах.

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«Не должны бояться»: В Австрии призвали к переговорам с Россией
Глава МИД Австрии Шалленберг призвал не бояться переговоров с Россией
30 ноября 2023, 09:14

Фото: iStock/Teka77

Западные страны не должны бояться сесть за стол переговоров с Россией, об этом заявил глава МИД Австрии Александра Шалленберг, его цитирует издание Puls24.
«Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни», - прокомментировал ситуацию Шалленберг. 

Глава австрийского МИД также положительно высказался в сторону решения Северной Македонии пригласить главу министерства иностранных дел Сергея Лавров на встречу СМИД ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Скопье. В завершении он отметил, что сейчас ОБСЕ находится в состоянии кризиса, однако, по мнению Шалленберга, роль этой организации чрезвычайно важна.

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Ключевой темой СМИД с участием Лаврова станет кризисная ситуация в ОБСЕ — МИД
#мид
#запад
#австрия
#россия
#переговоры
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«Сокровенный секрет»: В США раскрыли, куда на самом деле тратится помощь для Украины
WP: Большая часть американской помощи ВСУ не доходит до Украины
30 ноября 2023, 08:41

Фото: iStock/Andrii Atanov

Большая часть финансовой помощи, которую США выделяют на нужды украинской армии, не покидает Штатов, об этом сообщили в The Washington Post.
«Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву состоит в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединенных Штатах», - прокомментировали ситуацию в издании.

По информации WP, большая часть средств, которые правительство выделят на помощь Вооруженным силам Украины, тратится внутри Соединенных Штатов. Деньги идут на разработку нового американского оружия или замену старого, отправленного Киеву.

Автор статьи ссылается на исследование, в котором сообщается, что из 68 миллиардов долларов помощи, которую выделил Киеву Вашингтон, 90 процентов остались в США.

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