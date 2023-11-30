Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет

Республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут проголосовать по вопросу о расследовании, которое проводится в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на собственные источники.