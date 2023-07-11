Киссинджер заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина

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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер высказал мнение, что за подрывом газопроводов «Северный поток» стоит Украина.
«Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», - заявил он.Диверсию на газопроводе совершили в 2022 году. Несмотря на расследование, которое якобы проводит Запад, виновные до настоящего времени найдены не были.
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