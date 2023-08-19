Китай может попросить США о помощи, столкнувшись с экономическими проблемами

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Китай может попросить помощи Вашингтона, чтобы решить экономические проблемы.
С просьбой о помощи Пекин может обратиться к США во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет Politico. Раймондо, возможно, посетит Пекин на следующей неделе, но официальных дат пока не сообщали.
Politico пишет, что экономические проблемы у Китая возникли из-за сокращения экспорта и иностранных инвестиций. Также растёт безработица среди молодёжи. Аналитики считают, что «некогда неудержимый экономический гигант наконец-то попал в серьезную выбоину».
По прогнозам экспертов, задачей министра торговли США во время визита в Китай будет продвижение американского экспорта. Пекин в свою очередь будет стремиться смягчить введённые Вашингтоном ограничения. В октябре прошлого года США ужесточили контроль за экспортом современных полупроводников в Китай, а в августе нынешнего года ограничили инвестиции в некоторые секторы китайской экономики.
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«Китайская сторона может обратиться к ней с беспрецедентной просьбой: «помогите нам с решением экономических проблем», - пишет издание.
По прогнозам экспертов, задачей министра торговли США во время визита в Китай будет продвижение американского экспорта. Пекин в свою очередь будет стремиться смягчить введённые Вашингтоном ограничения. В октябре прошлого года США ужесточили контроль за экспортом современных полупроводников в Китай, а в августе нынешнего года ограничили инвестиции в некоторые секторы китайской экономики.
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Мария Фирсова