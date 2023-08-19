Китай может попросить США о помощи, столкнувшись с экономическими проблемами

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою обеспокоенность по поводу простого прекращения огня на Украине, считая, что это лишь «заморозит» конфликт. Она высказала свои мысли в ходе форума по безопасности в Словакии.