Радио1
Главная / Новости / Политика/ Китай начал создавать «железную армию»

Китай начал создавать «железную армию»

Fox News: Китай начал военную подготовку детей для создания «железной армии»
30 ноября 2023, 23:44
Фото: IStock/grynold

Фото: IStock/grynold

В Китае стартовала программа подготовки детей к военной службе, начиная с семи лет, с целью внедрения боевого духа и стандартов, необходимых для формирования «железной армии». Информация об этом поступила из Спортивного бюро Шанхая, сообщил американский телеканал Fox News.
«Китай начал подготовку детей к военной службе, придавая значительное внимание „боевому духу“ семилетних молодых граждан с целью формирования „железной армии“. Сотни молодых спортсменов будут „глубоко изучать“ стандарты и боевой дух военных», — сообщает телеканал, цитируя инициативу бюро.
Эта программа обучения будет реализовываться в Шанхае. Главный тренер мужской гимнастической сборной Китая, выделяя эту инициативу в отчете Спортивного бюро, подчеркнул ее ценность для каждого жителя страны.


«Это — возможность, которую ценят все, независимо от возраста», — отметил он.
Читайте также:

«Право на жизнь»: Си Цзиньпин призвал вспомнить о палестинском народе

Политолог Блохин: «США пытаются сейчас спровоцировать Китай на резкие шаги»

Китаевед Островский раскрыл сроки начала войны Китая и Тайваня
#сша
#тренер
#китай
#жизнь
#страны
#программа
#право
Читайте нас в
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос до трех тысяч квадратных метров
30 ноября 2023, 23:50

Фото: istock / Distortion Media

Площадь возгорания на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
Логвиненко отметил, что в настоящее время нет угрозы распространения пожара на жилые объекты.

Ранее было сообщено о возгорании площадью более 1000 квадратных метров, и пожару присвоили третью категорию сложности.

Читайте также:

На юго-западе Москвы взорвалась трансформаторная будка

В лесах Московской области благоустроили уже 79 родников

Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали пять сотрудников горящей фермы
#пожар
#мчс
Читайте нас в
На юго-западе Москвы взорвалась трансформаторная будка
30 ноября 2023, 23:20

Фото: iStock/Distortion Media

В четверг, 30 ноября, в Академическом районе Москвы произошло возгорание и последующий взрыв трансформаторной будки, сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.
Как уточнил сайт MSK1.RU, местные жители зафиксировали несколько взрывов, после которых над улицей поднялся черный столб дыма. Это привело к частичному отключению электричества на улице.

«Фонари на бульваре потухли полчаса назад», - сообщил один из жителей района.
«У нас в домах пропал свет, на улице слышались взрывы», - поделился другой очевидец.
В пресс-службе МЧС по Москве подтвердили, что пожар на улице Винокурова был успешно потушен.

«Пожар был ликвидирован в 22:24. Источником возгорания оказались электрические приборы», — уточнили представители ведомства.
Читайте также:

Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали пять сотрудников горящей фермы

В Ростове-на-Дону загорелся рынок на площади 1000 квадратных метров

При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли, предварительно, 13 человек
#мчс
#пожар
#рынок
#взрывы
#сайт
#жители
#человек
#свет
Читайте нас в
Коломойский через суд потребовал вернуть ему гражданство Украины
Коломойский подал судебный иск с требованием вернуть ему гражданство Украины
30 ноября 2023, 23:07

Фото: iStock/olegda88

Бизнесмен Игорь Коломойский подал в суд иск с требованием отменить решение о лишении его гражданства Украины. Об этом сообщает УНИАН.
В исковом заявлении адвокаты олигарха потребовали отменить Указ президента Украины № 502/2022 от 18.07.2022 в части признания Игоря Коломойского утратившим гражданство Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский в июле 2022 года лишил  украинского бизнесмена гражданства, не сделав при этом никаких официальных заявлений. Кроме того, офис президента Украины отказался обнародовать соответствующий указ, сославшись на «конфиденциальность информации».

В свою очередь Игорь Коломойский лишение гражданства отрицал и продолжал предъявлять украинский паспорт. Однако в материалах уголовного дела о нём говорится как о гражданине Израиля, лишённом гражданства Украины.

Читайте также:

В Крыму выставили на аукцион недвижимость олигарха Коломойского

Суд в Киеве оставил Коломойского в СИЗО до 2 марта

Bloomberg: Зеленский не подписывает закон о призыве из-за желания мира украинцам
#гражданство
#закон
#паспорт
#указ
#офис
#лидер
#владимир зеленский
#украина
Читайте нас в
Аргентина отказалась от идеи вступить в БРИКС
Будущая глава МИД Аргентины Мондино заявила, что страна не вступит в БРИКС
30 ноября 2023, 21:19

Фото: istock / butenkow

Аргентина, где недавно прошли президентские выборы, не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС. Приглашение вступить в организацию было получено в этом году. Об этом в социальной сети X (раннее Twitter) написала советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий глава МИД страны Диана Мондино.

«Аргентина не войдет в БРИКС», — озвучила позицию государства по членству в объединении.
Выборы в Аргентине состоялись в 2 тура  22 октября и 19 ноября 2023 года. По результатам голосования был избран новый президент, вице-президент, губернаторы большей части провинций и члены Национального конгресса Аргентины.

Ранее сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей решил не менять песо на доллар. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией

Прямая линия с президентом: как и о чем спросить Путина, что известно о выборах в 2024

Лавров назвал следующую военную жертву Запада

#выборы
#президент
#мид
#страны
#губернаторы
#аргентина
Читайте нас в
Байден похвастался перед рабочими способностью «взорвать весь мир»
Байден заявил перед рабочими, что у него есть код, способный взорвать весь мир
30 ноября 2023, 21:15

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил о способности «взорвать весь мир» во время экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо. Об этом сообщает New York Post.
По словам американского президента, его морской пехотинец носит похожий прибор с кодом для взрыва мира. После чего Байден рассказал, что имеет в виду ядерное оружие. Журналисты посчитали такой юмор неуместным. 

Напомним, это не первый случай неправильного поведения американского лидера. Во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент США Джо Байден разгневал американцев своей шуткой. В присутствии журналистов Байден пошутил о том, что продал государственные тайны США. 

Читайте также:

Поведение Байдена шокировало американцев

Захарова: в ОБСЕ поняли бессмысленность обсуждения безопасности в Европе без РФ

Американист Блохин раскрыл, какую роль сыграл Киссинджер в отношениях США и России
#сша
#оружие
#президент
#журналисты
#юмор
#ядерное оружие
#джо
Читайте нас в
Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине
Медведев связал перенос выборов на Украине с запредельным воровством в стране
30 ноября 2023, 20:37

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По мнению зампредседателя Совбеза РФ, украинский лидер Владимир Зеленский намерен «распоряжаться всем баблом единолично». Медведев также отметил, что в конечном итоге Зеленский потеряет Украину, так же, как и Украина такого президента. 

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что при необходимости ВС России могут освободить еще больше городов на Украине, включая Харьков и Одессу. Бывший советник подчеркнул, что ВСУ терпят колоссальное поражение на линии боевого соприкосновения. 

Читайте также:

В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи

Зеленский заявил, что переживает из-за «выпадения Украины из фокуса»
#сша
#украина
#лидер
#владимир зеленский
#всу
#медведев
#рф
Читайте нас в
В Кремле прокомментировали запрет Болгарии на пролет борта с Захаровой
Песков назвал запрет Болгарии на пролет борта с Захаровой глупым и абсурдным
30 ноября 2023, 20:04

Фото: Сайт Кремля

Решение властей Болгарии не позволить пролет самолета с официальным представителем МИД России Марией Захаровой на борту в Северную Македонию абсурдное и глупое. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена — это первое. Второе — она, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Третье — она абсолютно абсурдна и, можно даже сказать, глупа», — считает Песков.
Также Мария Захарова прокомментировала отказ Болгарии в перелёте над границей этой страны самолёта с ней на борту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова заявила что в ОБСЕ возобладала  логика того, что вопросы безопасности в Европе нет смысла обсуждать без РФ. 

Читайте также: 
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией

Прямая линия с президентом: как и о чем спросить Путина, что известно о выборах в 2024

Лавров назвал следующую военную жертву Запада

#мид
#дмитрий песков
#заявление
#рф
#мария захарова
Читайте нас в
Блогер Колясников назвал Киссинджера очень умным и расчётливым врагом
30 ноября 2023, 19:32

Фото: kremlin.ru

Блогер Сергей Колясников охарактеризовал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера как очень умного и расчётливого врага.
«Очень умный и расчётливый враг, архитектор вашингтонского миропорядка. На излёте блестящей карьеры его оплевал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, обозвав «давосским паникёром» за заявления о необходимости мирных переговоров России с Украиной в мае 2022 года», — приводит «Царьград» сообщение Колясникова.

В то же время доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин заявил, что, хотя Киссинджер и работал над согласием Америки с Китаем и СССР, но это были всего лишь замаскированные этапы усиления позиций США в мире. Как передают argumenti.ru, по мнению эксперта, в конечном счёте Киссинджер так и не стал другом или агентом России и СССР.

Читайте также:

Сенатор Джабаров назвал Киссинджера очень разумным политиком

Американист Блохин раскрыл, какую роль сыграл Киссинджер в отношениях США и России

Агент Кремля или заклятый враг России: кем был экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
#сша
#ссср
#политика
#история
Читайте нас в
Украина в ноябре получила минимум финансовой помощи за последние полгода
30 ноября 2023, 18:27

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина в ноябре получила минимальный объем внешней финансовой помощи от своих союзников за последние шесть месяцев. Об этом сообщили в Минфине страны.
«В ноябре западные партнеры предоставили 2 млрд. долл. льготного финансирования. 1,6 млрд дал ЕС, 400 млн были выделены под гарантии Великобритании через механизм Всемирного банка, еще 5 млн дал Всемирный банк», - говорится в сообщении ведомства.

В октябре внешняя помощь Украине составила 2,8 млрд, в сентябре - около 3 млрд, а в июле - 5,3.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины. Сообщается, что данный план будет обсуждаться лидерами стран Европейского союза на саммите 14-15 декабря. При этом единого мнения по этому предложению между государствами ЕС нет.

Читайте также:

Украина не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил посол

Власти Венгрии отказались поддержать вступление Украины в Евросоюз

«Мир любой ценой»: Стало известно, почему Зеленский не подписывает закон о призыве
#помощь
#банк
#закон
#украина
#план
#мир
#ес
#евросоюз
#зеленский
Читайте нас в
Достижения.рф