Китай недоволен действиями российских пограничников

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Китайское посольство в Москве потребовало от российских властей официальных объяснений «жестким и чрезмерным» действиям пограничников РФ при задержании нескольких граждан Китая на российско-казахстанской границе. Об этом пишет американское издание Bloomberg.
Согласно официальному заявлению МИД Китая, опубликованному в социальной сети WeChat, 29 июля пятеро граждан КНР не смогли въехать в РФ с территории Казахстана, поскольку их туристические визы были аннулированы после четырехчасового допроса российскими пограничниками.
Пекин считает такие действия неправомерными на основании видео, которое предоставили сами участники этой истории, и настаивает на том, что Москва должна «немедленно выяснить причину происшествия и принять активные меры по недопущению подобных инцидентов в будущем».
Заметим, что со ни со стороны МИД России, ни со стороны ФСБ, в ведении которой находится российская погранслужба, до сих пор не поступило никаких комментариев по ситуации.
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Пекин считает такие действия неправомерными на основании видео, которое предоставили сами участники этой истории, и настаивает на том, что Москва должна «немедленно выяснить причину происшествия и принять активные меры по недопущению подобных инцидентов в будущем».
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Артем Путинцев