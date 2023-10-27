Китай отказался от участия во встрече по «формуле мира» Зеленского

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Представители Китая не будут участвовать во встрече на Мальте, которая посвящена обсуждению вопросов реализации «формулы мира» Зеленского. Встреча состоится в конце октября.
Как сообщает агентство Bloomberg, в конференции, которая пройдет в онлайн формате, примут участие представители стран Большой семерки, а именно ЮАР, Индии, Катара и Турции. Кроме того, ожидается присутствие государственных лиц Бразилии и Чили. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявлял об участии во встрече представителей более 50 стран.
В материале сказано, что отсутствие делегатов из Китая станет разочарованием для украинского лидера, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что данная формула является оторванной от реальности. Он также сказал, что страны Запада могли бы попросить Зеленского предъявить, как Киев видит положение русских в своей стране.
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В материале сказано, что отсутствие делегатов из Китая станет разочарованием для украинского лидера, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что данная формула является оторванной от реальности. Он также сказал, что страны Запада могли бы попросить Зеленского предъявить, как Киев видит положение русских в своей стране.
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Алина Юрчак