Китай ответил на угрозы Байдена ввести санкции из-за панголинов

Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин
Пресс-секретарь посольства Китая в Соединённых Штатах Лю Пэнъюй потребовал от Вашингтона не использовать тему панголинов для нанесения ущерба репутации КНР. Об этом пишет РИА Новости.
Китайский дипломат заверил, что Пекин «китайская сторона выполняет обязательства по защите панголинов и принимает прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой».
Ранее американский президент распорядился добиваться от Китая, в том числе угрожая санкциями, прекращения импорта, а также использования в медицинских целях единственных на планете чешуйчатых млекопитающих.
В уведомлении конгрессу Джо Байден написал, что панголинов (их чешуя ценится в традиционной медицине без научных оснований) ловят и перевозят контрабандой чаще, чем «носорогов, слонов и тигров вместе взятых».
Байден поручил своей администрации провести переговоры с Китаем и добиться от «полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел». В противном случае он обещает применить к Пекину торговые ограничения.
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Ранее американский президент распорядился добиваться от Китая, в том числе угрожая санкциями, прекращения импорта, а также использования в медицинских целях единственных на планете чешуйчатых млекопитающих.
В уведомлении конгрессу Джо Байден написал, что панголинов (их чешуя ценится в традиционной медицине без научных оснований) ловят и перевозят контрабандой чаще, чем «носорогов, слонов и тигров вместе взятых».
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Артем Путинцев