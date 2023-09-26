Китай призвал сотрудничать с Россией в расследовании подрыва «Северных потоков»

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Китай призывает страны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств диверсии на «Северных потоках», заявил на заседании Совета Безопасности ООН зампостпреда КНР при Организации Гэн Шуан. Об этом пишет РИА Новости.
«Россия является одной из основных сторон, имеющих отношение к (инциденту с) взрывом. Мы призываем соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Россией, а не отказываться от (взаимодействия) с ней», — сказал китайский дипломат.Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев отмечал, что что государства, отвечающие за расследование происшествия, отказываются от комментирования хода выяснения причин инцидента. Всё это наводит на вопросы о том, насколько решение проблемы объективно и беспристрастно.
Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.
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