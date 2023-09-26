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Китай призвал сотрудничать с Россией в расследовании подрыва «Северных потоков»

26 сентября 2023, 23:07
Фото: iStock/Sky_Blue

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай призывает страны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств диверсии на «Северных потоках», заявил на заседании Совета Безопасности ООН зампостпреда КНР при Организации Гэн Шуан. Об этом пишет РИА Новости.
«Россия является одной из основных сторон, имеющих отношение к (инциденту с) взрывом. Мы призываем соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Россией, а не отказываться от (взаимодействия) с ней», — сказал китайский дипломат.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев отмечал, что что государства, отвечающие за расследование происшествия, отказываются от комментирования хода выяснения причин инцидента. Всё это наводит на вопросы о том, насколько решение проблемы объективно и беспристрастно.


Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.

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#северный поток
#россия
#китай
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#расследование
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В США предсказали судьбу Зеленского
Экс-разведчик Риттер: ВСУ могут организовать переворот и сместить Зеленского
26 сентября 2023, 22:59

Фото: сайт Кремля

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что военнослужащие ВСУ могут осуществить переворот и сместить с поста президента Украины Владимира Зеленского, так как в рядах украинской армии растёт разочарование политикой Киева из-за больших потерь. Своим мнением он поделился в подкасте Ask the Inspector.
Риттер добавил, что переворот может быть организован некорорумпированными военными и генералами среднего звена.

«Они могут посчитать, что переворот — это способ сместить человека, который представляет собой угрозу номер один для их национальной безопасности, и это Владимир Зеленский», — уверен бывший американский разведчик.

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#украина
#страны
#владимир зеленский
#всу
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Спикер парламента Канады Рота, приветствовавший нациста, подал в отставку
26 сентября 2023, 21:35

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Спикер парламента Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием украинского нациста. Об этом он заявил в ходе выступления в канадском парламенте.
Рота уточнил, что официально покинет своё пост в среду, 27 сентября.

Политик сообщил, что сожалеет о решении пригласить на заседание парламента 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны состоял в дивизии СС «Галиция». 

Рота заявил, что осознаёт свою вину и берёт ответственность за содеянное. Он подчеркнул, что понимает, сколько боли могла причинить людям такая халатность канадских парламентариев. По его словам, публичное чествование экс-бойца СС задело еврейские общины в Канаде, а также поляков, которые пережили нацистские преступления. 

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#канада
#украина
#парламент
#пост
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В Канаде вновь выразили уважение украинским нацистам
Toronto Sun: в Канаде продолжает стоять памятник в честь подразделения СС
26 сентября 2023, 21:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Канаде вновь поддержали нацизм тем, что не демонтировали памятник подразделению СС. Об этом сообщает издание Toronto Sun.
Уточняется, что памятник, посвящённый военнослужащим 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» был установлен ещё задолго до разгоревшегося на днях конфликта с чествованием 98-летнего украинского нациста в здании парламента Канады.

Статуя располагается на Владимирском украинском кладбище в городе Оквилл, в Канаде.

Toronto Sun заявило, что нахождение этого памятника на территории государства можно рассматривать как «плевок на могилу» ветерана-канадца.

Напомним, что ранее, 22 сентября, с парламенте Канады представители страны вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским аплодировали 98-летнему украинскому нацисту, который в годы Второй мировой войны состоял в дивизии СС «Галичина». Военные этого подразделения расстреливали поляков и евреев.

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#памятник
#военные
#кладбище
#украина
#канада
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Эстонский парламент хочет переименовать Калининград в Кёнигсберг
26 сентября 2023, 20:05

Фото: istockphoto/PeterHermesFurian

До Эстонии докатился международный «тренд» на «переименование» российского города Калининград в Кёнигсберг. Также эстонские парламентарии заодно решили вернуть историческое название городу Кингисепп в Ленинградской области.
Комиссия Рийгикогу по иностранным делам посчитала, что в эстонском следует отказаться от русского наименования города Калининград и называть его Кёнигсбергом. Об этом сообщил сообщил портал ERR со ссылкой на пресс-службу парламента Эстонии. Соответствующее предложение направлено в комиссию при Обществе родного языка, где действует рабочая группа по иностранным названиям.

Власти нескольких европейских стран любят в последнее время обсуждать тему переименования Калининграда. Например, в Польше начали менять название Калининграда на «Крулевец». Министр обороны Германии Борис Писториус недавно во время публичного выступления также назвал Калининград его старым немецким названием. Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что это говорит о низком уровне культуры и образования немецкого министра. Он посоветовал Писториусу справиться в любой географической карте, как правильно называется город.

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#министр
#комиссия
#калининград
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На Украине рассказали о готовности страны к вступлению в Евросоюз
Шмыгаль: Украина выполнила все требования ЕК по членству в ЕС
26 сентября 2023, 19:53

Фото: iStock/artJazz

Украина выполнила все семь требований для начала проведения переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что до конца дня на Украине будет принята государственная целевая программа «Единство в разнообразии», которая станет финальной точкой в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии. 

Уточняется, что цель этой программы – создание необходимых условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.

По словам Шмыгаля, уже в октябре Украина получит высокую оценку в рамках отчёта по пакету расширения Евросоюза. После этого будет проведено голосование, предшествующее проведению переговоров. 

Ранее зампред Европарламента Катарина Барли заявила, что Украина не сможет войти в Евросоюз раньше 2029 года, поскольку страна не соответствует ни одному из критериев, которые требуются для вхождения в состав ЕС.

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#украина
#евросоюз
#программа
#переговоры
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Эрдоган: Коридор из Турции в Азербайджан может пройти через Иран
26 сентября 2023, 19:41

Фото: сайт Кремля

Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что железнодорожный коридор из Турции в Азербайджан может вполне пройти через территорию Ирана. Это вполне может произойти в случае отказа властей Армении открыть Зангезурский коридор.
По сообщению турецкого информационного агентства Anadolu, Эрдоган ранее обратился к армянскому правительству с призывом обеспечить «маршруты мира» через Лачинский и Зангезурский коридоры. По его словам, в случае отказа Еревана, власти Ирана позитивно отнесутся к возможности поспособствовать транспортному сообщению между Турцией и Азербайджаном. 

Президент Турции также подчеркнул, что прогресс в армяно-азербайджанском урегулировании должен быть направлен на региональную нормализацию. Ранее, выступая на Генеральной ассамблее ООН, он выступил за мирное совместное проживание в Нагорном Карабахе азербайджанцев и армян.

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#маршруты
#оон
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#турция
#азербайджан
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В Белом доме заявили, что будут добиваться выдачи дополнительных средств для Украины
Жан-Пьер: работа с Конгрессом по выделению денег Украине продолжится
26 сентября 2023, 19:41

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация США продолжит работу с обеими партиями конгресса по выделению дополнительного финансирования Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что в Белом доме надеются на всестороннюю поддержку Украины, в частности, со стороны Конгресса США. 

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что она категорически против предоставления финансовой помощи Украине, поскольку такими шагами США финансируют нацизм. Она призвала остальных конгрессменов расставить приоритеты и увидеть, в каких условиях вынуждены работать американские военные на базах. Таким образом она посоветовала тратить государственный бюджет на нужды своей страны, а не отправлять деньги Украине.

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#сша
#украина
#финансирование
#конгресс сша
#белый дом
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Суд признал 19-летний приговор Алексею Навальному* по делу об экстремизме законным
26 сентября 2023, 19:18

Фото: istock / OlFedv

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор Алексея Навального* по делу об экстремизме законным, отклонив апелляционную жалобу.

«Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — такое решение огласила судебная коллегия.
Так, приговор о 19 годах колонии особого режима вступает в силу. Алексей Навальный* участвовал в слушании удаленно, по видеосвязи. Информацию сообщает РИА Новости.

Теперь обвиняемого в ближайшее время переведут из колонии строгого режима в колонию особого режима. В данных местах отбывания наказаний сидят самые опасные преступники: приговоренные к пожизненному заключению, и те, кто совершал рецидив преступлений. Теперь Навальный* будет реже видеться с родственниками, а посылок будут доставлять меньше. 

Свою вину Навальный* отрицает. Он прибывает в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменила его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 года на реальный. После приговора по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области в марте 2022 года.

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*Признан иноагентом на территории РФ.
#суд
#приговор
#преступники
#новости
#навальный
#служба
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В Польше рассмотрят меры по экстрадиции из Канады нациста Хунки
26 сентября 2023, 19:13

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава потребует экстрадиции из Канады 98-летнего Ярослава Хунки (Гунько), который служил в 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны.
Директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому направлено письмо, в котором содержится просьба изучить документы и исторические свидетельства на предмет возможной причастности нациста Хунки к преступлениям против польского народа и поляков еврейского населения. Известно, что в годы войны эсэсовцы из «Галичины» активно участвовали в карательных операциях и массовых казнях поляков, русских и евреев.

Напомним, что Хунки был приглашен на пятничное заседание канадского парламента по случаю приезда украинского президента Владимира Зеленского. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и законодатели приветствовали 98-летнего нациста как ветерана борьбы против русских.

Позже спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент эсэсовца, заявив, что ничего не знал о его прошлом. От Трюдо никаких объяснений не последовало.

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#документы
#заседание
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#парламент
#польша
#владимир зеленский
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