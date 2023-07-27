Китай разрабатывает новый дрон-камикадзе дальнего радиуса действия

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Конструкторы китайской компании Aerospace CH UAV Co Ltd в настоящее время работают над созданием нового типа барражирующего боеприпаса (дрон-камикадзе). За основу разработки взята ракета серии AR класса «воздух-земля».
Новые дроны-камикадзе будут приспособлены к действиям в составе «роя», однако перед каждым из них будут поставлены отдельные боевые задачи в части нанесения ударов, разведки или постановки радиоэлектронных помех.
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Александр Бойцов