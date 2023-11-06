Китай стал бы хорошим посредником между Россией и Украиной

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Пекин мог бы стать хорошим посредником между Москвой и Киевом из-за своего подхода к межгосударственным отношениям, заявил в разговоре с РИА Новости исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд.
«Я думаю, что Китай был бы отличным (посредником) <...> китайцы никогда не думали, что Танзания, Новая Зеландия или Россия должны быть больше похожи на Китай. Они заключали соглашения, основанные на взаимных интересах <...> И я думаю, что такой подход в целом лучше подходит для той очень нестабильной международной системы, которая существует сейчас», — подытожил Дэвид Харланд.Читайте также:
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