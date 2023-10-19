Китай заявил о готовности сотрудничать в предложенной Путиным отрасли

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Китай выразил готовность сотрудничать с Россией, в том числе в Арктике. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее, в рамках форума «Один пояс, один путь» президент России Владимир Путин пригласил страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути.
Представитель китайского МИД отметила, что страна готова в качестве уважения и взаимной выгоды сотрудничать с Россией в нескольких областях, в том числе и по развитию Севморпути.
Путин, выступая на форуме «Один пояс, один путь», отметил, что Россия и Китай стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству в ряде отраслей. Кроме того, у стран есть интерес к долгосрочному экономическому прогрессу, который учитывает индивидуальную модель развития государств.
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Представитель китайского МИД отметила, что страна готова в качестве уважения и взаимной выгоды сотрудничать с Россией в нескольких областях, в том числе и по развитию Севморпути.
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Анастасия Чинкова