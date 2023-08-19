Китайские военные провели учения возле острова Тайвань

Фото: istockphoto/Milous
Официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И сообщил, что ВВС и ВМС приняли участие в комплексных учениях рядом с островом Тайвань.
CCTV сообщает, что учения должны явиться «серьёзным предупреждением сепаратистским силам», которые поддерживают независимость Тайваня.
Ранее сообщалось, что китайские власти призывали США отозвать «Акт о выполнении первого этапа соглашения между США и Тайванем по торговой инициативе XXI века», который подписали 7 августа. Китайская сторона убеждена, что данный закон нарушает обещания, данные Вашингтоном о характере его контактов с Тайбэем. Китай считает, что США придерживаются ошибочной политики по тайваньскому вопросу.
Ранее сообщалось, что Китай может попросить помощи Вашингтона, чтобы решить экономические проблемы.
С просьбой о помощи Пекин может обратиться к США во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет Politico. Раймондо, возможно, посетит Пекин на следующей неделе, но официальных дат пока не сообщали.
Читайте также:
Китай может попросить США о помощи, столкнувшись с экономическими проблемами
В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
Ранее сообщалось, что китайские власти призывали США отозвать «Акт о выполнении первого этапа соглашения между США и Тайванем по торговой инициативе XXI века», который подписали 7 августа. Китайская сторона убеждена, что данный закон нарушает обещания, данные Вашингтоном о характере его контактов с Тайбэем. Китай считает, что США придерживаются ошибочной политики по тайваньскому вопросу.
С просьбой о помощи Пекин может обратиться к США во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет Politico. Раймондо, возможно, посетит Пекин на следующей неделе, но официальных дат пока не сообщали.
Читайте также:
Китай может попросить США о помощи, столкнувшись с экономическими проблемами
В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
Мария Фирсова