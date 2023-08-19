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Китайские военные провели учения возле острова Тайвань

19 августа 2023, 09:13

Фото: istockphoto/Milous

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И сообщил, что ВВС и ВМС приняли участие в комплексных учениях рядом с островом Тайвань.
CCTV сообщает, что учения должны явиться «серьёзным предупреждением сепаратистским силам», которые поддерживают независимость Тайваня.

Ранее сообщалось, что китайские власти призывали США отозвать «Акт о выполнении первого этапа соглашения между США и Тайванем по торговой инициативе XXI века», который подписали 7 августа. Китайская сторона убеждена, что данный закон нарушает обещания, данные Вашингтоном о характере его контактов с Тайбэем. Китай считает, что США придерживаются ошибочной политики по тайваньскому вопросу.


Ранее сообщалось, что Китай может попросить помощи Вашингтона, чтобы решить экономические проблемы.

С просьбой о помощи Пекин может обратиться к США во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет Politico. Раймондо, возможно, посетит Пекин на следующей неделе, но официальных дат пока не сообщали.

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Китай может попросить США о помощи, столкнувшись с экономическими проблемами
19 августа 2023, 09:04

Фото: iStock/rarrarorro

Китай может попросить помощи Вашингтона, чтобы решить экономические проблемы.
С просьбой о помощи Пекин может обратиться к США во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет Politico. Раймондо, возможно, посетит Пекин на следующей неделе, но официальных дат пока не сообщали.
 
«Китайская сторона может обратиться к ней с беспрецедентной просьбой: «помогите нам с решением экономических проблем», - пишет издание.
Politico пишет, что экономические проблемы у Китая возникли из-за сокращения экспорта и иностранных инвестиций. Также растёт безработица среди молодёжи. Аналитики считают, что «некогда неудержимый экономический гигант наконец-то попал в серьезную выбоину». 
По прогнозам экспертов, задачей министра торговли США во время визита в Китай будет продвижение американского экспорта. Пекин в свою очередь будет стремиться смягчить введённые Вашингтоном ограничения. В октябре прошлого года США ужесточили контроль за экспортом современных полупроводников в Китай, а в августе нынешнего года ограничили  инвестиции в некоторые секторы китайской экономики.

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Минобороны Буркина-Фасо рассказало о закупках российского вооружения
Минобороны Буркина-Фасо: Уагадугу покупает вооружение в России «по хорошей цене»
19 августа 2023, 06:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Буркина-Фасо покупает у России вооружение по выгодным условиям и планирует продолжать это сотрудничество, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали.
«Я не могу вам рассказать о конкретных заказах, но они уже есть, это точно. Мы намерены продолжать двигаться в этом направлении. У нас есть оборудование, приобретенное по хорошим ценам и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше», — отметил Кулибали, отвечая на вопрос о планах Буркина-Фасо закупать российское вооружение.

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Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США
Антонов: решение США дать Киеву F-16 напоминает несущийся состав без тормозов
19 августа 2023, 06:34

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Решение США о передаче Украине истребителей F-16 сравнимо с необузданным поездом, мчащимся на полной скорости без тормозов, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
По словам Антонова, в контексте неудачного контрнаступления Украины военная поддержка Украины теряет свою популярность в американском обществе.

«Тем не менее, похоже, что все вышеперечисленное не останавливает инициаторов и зачинщиков кровавой авантюры. Последние действия местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают безудержный скоростной поезд без тормозов», — цитирует слова Антонова телеграм-канал российского посольства в США.
По мнению посла, Белый дом попал в тупик и для выхода из него принимает «все более и более безрассудные решения».

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Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
19 августа 2023, 04:51

Фото: Telegram-канал ЕК

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою обеспокоенность по поводу простого прекращения огня на Украине, считая, что это лишь «заморозит» конфликт. Она высказала свои мысли в ходе форума по безопасности в Словакии.
Несмотря на предложения некоторых сторон о достижении перемирия на Украине, фон дер Ляйен подчеркнула, что такой шаг не приведет к устойчивому миру.

«Прекращение огня, которое просто замораживает конфликт, не даст стабильного мира. Перемирие будет неустойчивым и дестабилизирующим для региона вдоль линии соприкосновения», — заявила она.
Она также подчеркнула, что ни одна страна не будет готова вкладываться в восстановление Украины из-за риска возобновления конфликта. Глава Еврокомиссии уверена, что настоящий мир придет лишь после того, как российские войска покинут территорию Украины.

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#нло
#нато
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В Буркина-Фасо призвали членов ЭКОВАС не начинать войну
Минобороны Буркина-Фасо: члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом
19 августа 2023, 04:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали в интервью РИА Новости выразил свое возмущение предположением о возможной войне между странами-членами ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки).
«Мы не должны воевать между собой. Мы все часть одного экономического союза. Даже просто мысль о том, что кто-то из членов этого объединения хочет начать войну против других, поражает меня. Также поражает меня, что некоторые лидеры стран могут стремиться к войне с другими государствами под лозунгом демократии», — заявил Кулибали.
Он также подчеркнул, что, несмотря на наличие обширной сети представительств ЭКОВАС в регионе, руководители организации часто пренебрегают информацией, предоставляемой местными экспертами.

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Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
19 августа 2023, 04:30

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского лидера.
«Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — сообщили журналистам в Кремле.

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Американского журналиста шокировали откровения поляков о конфликте на Украине
Журналист Делвин: В Польше считают украинский конфликт выгодной сделкой
19 августа 2023, 04:14

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Обозреватель Брэдли Делвин заявил, что для поляков столкновение России и Украины является выгодным. Об этом он написал в своем материале для American Conservative.
Журналист из США посетил Польшу и рассказал об отношении местных жителей к украинскому конфликту.

«Некоторые поляки сказали мне, что нынешний конфликт — выгодная сделка: они могут сражаться с Россией, своим «главным историческим врагом», как сказал мне один поляк, «польским оружием и украинскими жизнями», — отметил Делвин.

По словам обозревателя, большинство поляков уверены, что город Львов должен быть частью их страны.

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#сша
#конфликт
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#польша
#украина
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Руководство базы ВВС США признало гибель 17 человек в 2023 году
Руководство базы ВВС США «Тинкер» признало гибель 17 человек с начала 2023 года
19 августа 2023, 03:56

Фото: iStock/Three Spots

Представитель командования военной авиабазы «Тинкер» в штате Оклахома, полковник Эбигейл Руссетта сообщила РИА Новости, что большинство смертей на базе в этом году произошло по естественным причинам или из-за несчастных случаев.
Military.com ранее провел расследование, в ходе которого было выяснено, что на авиабазе «Тинкер» с начала года погибли 17 человек. Портал также отметил, что в социальных сетях появились сообщения о том, что авиабазу накрыла волна самоубийств.

«С начала этого года на базе ВВС „Тинкер“ погибли 17 человек. Одиннадцать из них, включая военных и гражданских летчиков, ушли из жизни из-за естественных причин или несчастных случаев. Шестерых остальных унесла смерть по другим причинам, по ряду случаев ведется расследование. Большинство из ушедших были гражданскими лицами», — заявила полковник Руссетта.
Она также подчеркнула, что каждый случай гибели на военной базе является трагедией, и руководство базы ВВС предоставляет разнообразную поддержку семьям погибших в таких обстоятельствах.

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#смерть
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#человек
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#всу
#наемники
#переговоры
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В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией
Politico: в США заявили об упущенном шансе на ранние мирные переговоры с Россией
19 августа 2023, 03:51

Фото: iStock/rarrarorro

Американские власти признают, что могли упустить шанс поддержать ранние мирные переговоры между Украиной и Россией, сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
«Вероятно, мы пропустили момент для поддержки более ранних переговоров», — цитирует источник газеты.
Тем не менее, собеседник издания подчеркивает, что многие сомневаются в искренности намерений Москвы вести переговоры. Чиновник также отметил, что никто из высшего руководства не считает контрнаступление Украины ошибкой.

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