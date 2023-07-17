Китай выразил надежду на продление зерновой сделки

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Китайская сторона выражает надежду на то, что соглашение о перевозке зерна по Черному морю будет осуществляться в полном объёме и в будущем.
Об этом сообщила в понедельник на брифинге представитель Министерства иностранных дел Мао Нин, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что последнее судно в рамках зерновой сделки вышло из порта Одессы, писало агентство Reuters.
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«Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и в будущем осуществляться в полном объеме, и готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы достичь договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности», - сказала Мао Нин.
«Последнее судно в рамках сделки при посредничестве ООН, которая позволяет безопасный экспорт украинского зерна через Чёрное море, покинуло порт Одессы утром в воскресенье, до истечения крайнего срока для продления соглашения», — сказано в публикации.Сухогруз следовал под флагом Турции.
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Мария Фирсова