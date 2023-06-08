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Генеральный консул КНР Янфань предложила объединить усилия РФ и КНР против гегемонии западных СМИ
Объединить усилия России и Китая для изменения ситуации в отношении господствующей в мире гегемонии запанной прессы предложил генеральный консул КНР Пяо Янфань. Об этом она заявила в ходе беседы
с журналистами, пишет издание «МК».
Генконсул сообщила, что в настоящее время в мире созданы неправильные образы России и Китая. Янфань пояснила, что всему виной обилие западной прессы. Она призвала к объединению усилий Москвы и Пекина для создания правдивого образа стран. Затем, генконсул КНР заявила о намерении сломить совместными усилиями тенденцию, при которой господствующую роль играет западная пресса.
Ранее «Радио 1» сообщало, что китайцы уличили президента Украины Владимира Зеленского в попытке рассорить РФ и КНР.
с журналистами, пишет издание «МК».
Ранее «Радио 1» сообщало, что китайцы уличили президента Украины Владимира Зеленского в попытке рассорить РФ и КНР.
Анастасия Крестьянова