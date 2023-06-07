Китай призвал не допустить ядерную катастрофу из-за Каховской ГЭС

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По его словам, в настоящий момент вода продолжает убывать. Согласно его прогнозам, в дальнейшем могут настать времена, когда продолжать прокачивать воду, предназначенную для АЭС, станет невозможно.
«Китай вновь указывает на то, что в случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности», - подчеркнул Чжан Цзюнь.
Напомним, некоторое время назад он отмечал, что китайская сторона крайне обеспокоена разрушением Каховской ГЭС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в конгрессе США заявили о «тупости» Вашингтона из-за Украины.