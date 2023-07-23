Китай снова призвал всех к переговорам по Украине

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Китай призывает стороны конфликта на Украине вернуться за стол переговоров, дабы избежать дальнейшей эскалации, заявил заместитель постпреда КНР при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан. Об этом 23 июля сообщает РБК.
Как объяснил дипломат, мирные переговоры в целях политического решения того или иного конфликта являются лучшим способом решения гуманитарных проблем. Поэтому он призвал Москву и Киев «возобновить мирные переговоры как можно скорее», а международное сообщество — «создать благоприятные условия в этом отношении».
Гэн Шуан отметил, что хотя Пекин и выступает за соблюдение Устава ООН и принципа территориальной целостности государств, однако необходимо также учитывать и беспокойства тех или иных стран относительно собственной безопасности.
Ранее зампостпреда Китая при ООН заявил, что дверь для урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем не должна закрываться. Он подчеркнул, что процесс дипломатических переговоров по данному вопросу прекращаться не должен.
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Гэн Шуан отметил, что хотя Пекин и выступает за соблюдение Устава ООН и принципа территориальной целостности государств, однако необходимо также учитывать и беспокойства тех или иных стран относительно собственной безопасности.
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Артем Путинцев