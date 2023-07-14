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Китай занимается разработкой нейрооружия для контроля над работой мозга

14 июля 2023, 22:41

Фото: iStock/Sky_Blue

Сообщается, что Народно-освободительная армия Китая занимается разработкой высокотехнологичного оружия, которое предназначено для нарушения функций мозга и влияния на лидеров правительств и населения.
Издание The Washington Times пишет, что опасность китайского оружия для «ведения мозговой войны» до или во время конфликта перестала быть теоретической.

Оружие может быть использовано для непосредственной атаки или управления мозгом, пишет источник.


Ранее Китай намерен решительно противостоять продвижению НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В Китае указали на то, что страна будет усиленно защищать свой суверенитет и безопасность. Об этом заявила дипломатическая миссия КНР в ЕС после встречи членов альянса в Вильнюсе. В посольстве отметили, что любые действия, которые будут создавать угрозу интересам Китая или его законным правам, будут пресечены.

По мнению дипломатов, принятый на саммите документ НАТО, содержит менталитет холодной войны и позиция Китая в нем умышлено искажена.

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#Китай
#оружие
#нейрооружие
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Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов в губернаторы Подмосковья
14 июля 2023, 20:14

Фото: Фотобанк МО

Выдвижение кандидатов в губернаторы Подмосковья прошло в рамках закона. Такую оценку дал «Радио 1» заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов. Он прокомментировал завершение периода выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора региона.
«Избирательная комиссия Московской области действует в соответствии с региональным и федеральным законодательством. Те кандидаты, которые были выдвинуты парламентскими политическими партиями, преодолели муниципальный фильтр и стали полноправными кандидатами на высший пост в нашем субъекте Федерации», – сказал Ульянов
Он объяснил, почему выдвинутый региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин не был зарегистрирован Мособлизбиркомом. 
«Он не смог пройти муниципальный фильтр – не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов», – сказал собеседник «Радио 1»
По словам Ульянова, выборы будут конкурентными.
«В них будут участвовать кандидаты от политических партий, представленных и в Госдуме, и в Мособлдуме. Таким образом, в этом избирательном цикле будут разные мнения, разные предложения, разные подходы к избирательной компании», – заключил Ульянов.  
Заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Виталий Левченко отдал свою подпись за действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва
«При нём развивается регион. Это системная работа, социальное развитие, большая поддержка экономики, промышленности, спорта. Других вариантов и не рассматривал. Уверен, что Мособлизбирком профессионально и в рамках законодательства выполняет свою работу», – отметил Левченко.  
Ранее сообщалось, что Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов. Они собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов и подали все необходимые документы. Действующий губернатор ожидаемо первым сдал необходимое количество подписей.

Таким образом, в настоящее время зарегистрированы: Андрей Воробьёв («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ).   С подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.  Голосование состоится 8, 9, 10 сентября.  

Проголосовать можно двумя способами – традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший УИК на сайте Избирательной комиссии Московской области.  

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это новый, современный, удобный способ голосования.  Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить пароль от неё. Далее в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. Важно: после регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
 
В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы. Так, можно узнать варианты голосования по месту нахождения, дату начала аккредитации представителей СМИ, как проголосовать дистанционно и многое другое.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#выборы
#ЕДГ
#голосование
#кандидаты
#Мособлизбирком
#ДЭГ
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Захарова: впечатление, что на саммите НАТО решили развернуть европейскую войну
14 июля 2023, 19:54

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что на саммите НАТО было принято решение развернуть «большую европейскую войну». Об этом Захарова написала на сайте МИД.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия категорически не приемлет логику стран Запада, которая заключается в том, что военная помощь Украине призвана приблизить урегулирование конфликта. 

Как считает Захарова, Запад не заинтересован в завершении военных действий и извлекает свою выгоду из сложившейся ситуации.

Напомним, в среду, 12 июля, страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не обозначают конкретных сроков реализации.

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#МИД
#Захарова
#НАТО
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Медицинскую и духовную реабилитацию участников СВО и их семей обсудили на форуме в Балашихе
14 июля 2023, 19:47

Фото: МИСК МО

Вопросы медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и социального обслуживания участников СВО и их семей обсудили на первом региональном форуме Комитета семей воинов Отечества Московской области в Балашихе. Ещё одним вопросом стала духовно-психологическая поддержка.
«Эта помощь включает, как духовную составляющую со стороны батюшек, так и психологическую – со стороны психологов. Мы предполагаем, что в контексте КСВО это должно быть такое взаимодействие: руководитель штаба регионального комитета семей воинов Отечества и с ним – батюшка и психолог», – предложил президент фонда «Герои Отечества», член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», руководитель Центра «Всех скорбящих Радость», Герой Советского Союза Инок Киприан (Валерий Бурков)
Он добавил, что надо повышать уровень образованности священников – давать им знания из области психологии. В то же время психологам нужны знания из Святоотеческого учения. Кроме того, необходимо просвещать жён и матерей, которые ждут своих мужей и сыновей с фронта.
 
Своим опытом поделились руководители муниципальных отделений КСВО. Светлана Смирнова, возглавляющая штаб в Шатуре, рассказала о работе с юным поколением.
«Дошколята, школьники, активисты молодёжного совета пишут письма, рисуют плакаты, делают открытки, записывают песни в поддержку наших бойцов. И все это комитет передаёт на фронт. Не все дети поначалу верили, что их работы обязательно доставят в зону СВО. Но мы стали делать фото и видеоотчёты о вручении их посылок нашим воинам. И сейчас дети звонят и спрашивают, когда будет следующая отправка», – поделилась Смирнова.
Руководитель штаба КСВО в Орехово-Зуевском городском округе Юлия Дубинина рассказала о практике взаимодействия с «Защитниками Отечества», военкоматом, социальным и пенсионным фондами.
«К нам мама погибшего воина. Она одинокая, малоимущая, была в очень тяжёлом эмоциональном и физическом состоянии – непросто пережить и осознать потерю единственного ребёнка. Мы стали ей помогать с документами, поехали в МФЦ, оформили увеличение пенсии, субсидию на жильё. Занялись здоровьем – положили женщину в неврологическое отделение. А пока она находилась в стационаре, отыскали родственников – бывшую невестку и внука. Организовали встречу, и в итоге после выписки получилось воссоединить семью. Также мы предоставили ей социального работника, который будет за ней ухаживать», – рассказала Дубинина.
Организовать форум помогло Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

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#МИСК МО
#Московская область
#Подмосковье
#форум
#Фонд Защитники Отечества
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Песков: Россия не делала заявлений о продлении зерновой сделки
14 июля 2023, 17:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление, что Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку.
«Никаких заявлений на этот счёт с российской стороны не было», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, AFP, ссылаясь на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщало, что Путин согласился продлить зерновую сделку. При этом 13 июля Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае выполнения данных России обещаний. Уточним, что речь идет о разблокировании экспорта российского продовольствия, а также удобрений, в первую очередь аммиака. Напомним, что зерновая сделка истекает 17 июля.

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#зерновая сделка
#Дмитрий Песков
#Владимир Путин
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Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья
14 июля 2023, 17:16

Фото: Фотобанк МО

В Московской области завершён период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора. Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов. Они собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов и подали все документы.
В список вошли Андрей Воробьёв («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ).  

С подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится с 8 по 10 сентября.  

Проголосовать можно двумя способами – традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.  Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший ТИК и УИК на сайте Избирательной комиссии Московской области.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это новый, современный, удобный способ голосования.  Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить пароль от неё. Далее в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. Важно: после регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
 
В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы. Так, можно узнать варианты голосования по месту нахождения, дату начала аккредитации представителей СМИ, как проголосовать дистанционно и многое другое.
 
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#выборы
#голосование
#ЕДГ
#ДЭГ
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Мособлизбирком
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AFP: Путин согласился на продление зерновой сделки
14 июля 2023, 16:36

Фото: iStock/Andrey Iudin

Президент России Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Мы готовимся встретить Путина в августе и договорились о продлении Черноморского зернового коридора», — цитирует агентство слова Эрдогана.

При этом Россия пока не подтверждала данную информацию.

13 июля Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае выполнения данных России обещаний. Уточним, что речь идет о разблокировании экспорта российского продовольствия, а также удобрений, в первую очередь аммиака. Напомним, что зерновая сделка истекает 17 июля.

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#зерновая сделка
#Владимир Путин
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Эрдоган сообщил, что в Турции ведется подготовка к возможному визиту Путина в августе
14 июля 2023, 15:49

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подготовке к визиту российского лидера Владимира Путина в республику в августе, а также о том, что у них есть общие позиции по зерновой сделке.
Глава государства отметил, что в стране идет подготовка к тому, чтобы встретить российского лидера в августе. Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами. 

Эрдоган также отметил, что у Турции и России есть общие позиции относительно зерновой сделки. Он выразил надежду на то, что соглашение будет продлено, подчеркнув при этом, что Турция намерена приложить для этого усилия. 

Ранее сообщалось, что генсек ООН Гутерреш направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением по продлению черноморской зерновой инициативы. 

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#Эрдоган
#Путин
#зерновая сделка
#продление
#Турция
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Медведев сообщил, что представит Путину доклад о подготовке участников СВО
14 июля 2023, 15:06

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев по итогам своей поездки на военный полигон в Оренбургской области, представит президенту доклад о подготовке будущих участников СВО на Украине.
О посещении полигона Тоцкий в Оренбургской области, зампредседателя Совбеза РФ сообщил в телеграмм-канале, опубликовав видео своего визита. 

Медведев сообщил, что оценит уровень политической подготовки бойцов на полигоне, их боевое слаживание и ресурсы, которые имеются для обучения. По итогам визита, ​будет предоставлен доклад президенту РФ Владимиру Путину. ​Будут выделены преимущества и указаны недостатки, высказаны предложения по улучшению работы, сообщил Медведев. 

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#Медведев
#СВО
#полигон
#Путин
#подготовка
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Медведев посетил полигон в Оренбургской области
14 июля 2023, 14:24

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области.
Он прибыл на место первых в СССР учений с применением ядерного оружия - полигон Тоцкий в Оренбургской области. Видео визита Медведев разместил в своем телеграмм-канале. 

По его словам, второй раз за последний год на полигоне началось боевое слаживание. О том, как осуществляется подготовка будущих участников СВО, будет доложено президенту РФ. Медведев, в рамках визита на полигон, оценит наличие ресурсов для подготовки военных, отметит достоинства и недостатки. 

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#Медведев
#полигон
#Оренбургская область
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