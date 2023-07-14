Китай занимается разработкой нейрооружия для контроля над работой мозга

Фото: iStock/Sky_Blue
Сообщается, что Народно-освободительная армия Китая занимается разработкой высокотехнологичного оружия, которое предназначено для нарушения функций мозга и влияния на лидеров правительств и населения.
Издание The Washington Times пишет, что опасность китайского оружия для «ведения мозговой войны» до или во время конфликта перестала быть теоретической.
Оружие может быть использовано для непосредственной атаки или управления мозгом, пишет источник.
Ранее Китай намерен решительно противостоять продвижению НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион.
В Китае указали на то, что страна будет усиленно защищать свой суверенитет и безопасность. Об этом заявила дипломатическая миссия КНР в ЕС после встречи членов альянса в Вильнюсе. В посольстве отметили, что любые действия, которые будут создавать угрозу интересам Китая или его законным правам, будут пресечены.
По мнению дипломатов, принятый на саммите документ НАТО, содержит менталитет холодной войны и позиция Китая в нем умышлено искажена.
Читайте также:
Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с «Фукусимы»
Минобороны КНР: США, продавая оружие Тайваню, превращают остров в «пороховую бочку»
Трамп заявил, что Китай полностью контролирует Байдена
Оружие может быть использовано для непосредственной атаки или управления мозгом, пишет источник.
В Китае указали на то, что страна будет усиленно защищать свой суверенитет и безопасность. Об этом заявила дипломатическая миссия КНР в ЕС после встречи членов альянса в Вильнюсе. В посольстве отметили, что любые действия, которые будут создавать угрозу интересам Китая или его законным правам, будут пресечены.
По мнению дипломатов, принятый на саммите документ НАТО, содержит менталитет холодной войны и позиция Китая в нем умышлено искажена.
Читайте также:
Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с «Фукусимы»
Минобороны КНР: США, продавая оружие Тайваню, превращают остров в «пороховую бочку»
Трамп заявил, что Китай полностью контролирует Байдена
Мария Фирсова