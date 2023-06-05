Китайцы уличили Зеленского в попытке рассорить РФ и КНР

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«Вы просто хотите вбить клин между Китаем и Россией. Даже не надейтесь», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Разве вы спрашивали мнение «более сильного Китая», когда провоцировали Россию? О, конечно, вы обратились к нам, когда уже раздразнили медведя», - подытожил третий.
Напомним, британское издание Financial Times рассказало о страхах коллективного Запада по поводу распространения влияния России в Арктике. «Беспокойство вызывает тот факт, что Россия и Китай могут создать свой собственный аналог Арктического совета», - прокомментировали ситуацию в издании.
Ранее «Радио 1» сообщало, как преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо заявила, что бенефициаром украинского конфликта являются Соединенные Штаты Америки.