Китайский чат-бот перечислил самые сильные армии в мире

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Созданный в Китае чат-бот ERNIE Bot назвал самые сильные армии мира. В их число вошли российская, китайская и американская.
Чат-бот не определил однозначно самую сильную армию на планете. На силу, преимущества и недостатки каждой армии влияют самые разнообразные факторы: размер страны, экономическая мощь, уровень развития технологий, количество населения, качество подготовки личного состава вооруженных сил, отметил ERNIE Bot, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
По его мнению, США имеют одну из мощнейших армий в мире. Во многом это обусловлено огромными бюджетными ассигнованиями на военные нужды, передовыми технологиями и большим количеством военной техники.
Российская армия также находится в числе ведущих армий мира. Она обладает большой военной мощью, стратегическими и людскими ресурсами, а также тактическим и стратегическим ядерным оружием.
Народно-освободительная армия Китая также является одной из ведущих в мире. Ее отличают масштабность и владение передовыми военными технологиями и вооружением, такими как БПЛА, ракеты и авианосцы.
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По его мнению, США имеют одну из мощнейших армий в мире. Во многом это обусловлено огромными бюджетными ассигнованиями на военные нужды, передовыми технологиями и большим количеством военной техники.
Народно-освободительная армия Китая также является одной из ведущих в мире. Ее отличают масштабность и владение передовыми военными технологиями и вооружением, такими как БПЛА, ракеты и авианосцы.
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Александр Бойцов