«Кладбище детей»: Израиль ударил по лагерю, в войну вступила еще одна страна

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Израиль продолжает наносить удары по территории сектора Газа. Массированному обстрелу подвергся лагерь с беженцами, в котором укрывались женщины и дети. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне конфликта, и о том, какая страна присоединилась к войне с Израилем.
Йемен объявил войну Израилю
Об объявлении войны Израилю заявил официальный представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари. Он сообщил, что ВС Йемена начинают проведение военной операции против Израиля. Сари выразил уверенность в том, что ракеты хуситов «превзойдут американские и израильские системы». Целью операции станет оказание поддержки «угнетенному народу в Газе».
Какие страны присоединились к конфликту на Ближнем Востоке
Пресс-служба иранского президента Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль пересек красные линии. В ведомстве подчеркнули, что несмотря на призывы США не принимать участия в палестино-израильском конфликте, Вашингтон сам поддерживает Израиль. Иранская сторона заявила, что против Америки откроется отдельный фронт, если поддержка Израиля не прекратится.
В конфликт на Ближнем Востоке Иран оказался втянут, после того, как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с применением фосфорных снарядов по поселениям на юге страны.
Вооруженные силы Саудовской Аравии были вынуждены привести в состояние готовности свою армию после того, как произошло военное столкновение израильской армии с йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», которых поддерживает Иран.
Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений
Израильские военные начали штурм анклава одновременно с пяти направлений, об этом сообщает издание Al Arabiya. Самые жестокие столкновения происходят на севере сектора Газа. Кроме наземного вторжения, ЦАХАЛ атакует с воздуха с помощью артиллерии.
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Израиль обстрелял лагерь беженцев в Газе
Представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт сообщил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа. Военнослужащий заявил, что целью израильской армии был командир палестинского движения ХАМАС, который находился среди мирных жителей. В Палестине сообщили, что в результате атаки, более 150 человек получили ранения, 50 погибли. Многочисленные жертвы среди гражданского населения представитель ЦАХАЛа назвал «трагедией войны». ООН прежде окрестила анклав «кладбищем детей» из-за множества погибших.
Члены палестинской группировки назвали удар по лагерю «отвратительной бойней» и разместили видеозапись, на которой видно, как спасатели извлекают из завалов разрушенного здания раненых и погибших, среди которых есть дети. В ответ на массированный обстрел лагеря, в котором укрывались беженцы, члены палестинской группировки объявили о запуске ракет по Тель-Авиву.
ХАМАС разрешил ряду граждан покинуть сектор Газа
Палестинская группировка ХАМАС разместила список лиц, которые могут покинуть территорию сектора Газа. Пропуск граждан будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт «Рафах». В числе лиц, которые смогут выехать из анклава, граждане Болгарии, Японии, Австрии, Индонезии и Иордании, Чехии, Финляндии, Австралии. Россиян в списке нет.
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Анастасия Крестьянова