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«Кладбище детей»: Израиль ударил по лагерю, в войну вступила еще одна страна

ЦАХАЛ признался в обстреле лагеря беженцев, объяснив это трагедией войны
01 ноября 2023, 11:37
Фото: istock/Nancy Anderson

Фото: istock/Nancy Anderson

Израиль продолжает наносить удары по территории сектора Газа. Массированному обстрелу подвергся лагерь с беженцами, в котором укрывались женщины и дети. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне конфликта, и о том, какая страна присоединилась к войне с Израилем.

Йемен объявил войну Израилю


Об объявлении войны Израилю заявил официальный представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари. Он сообщил, что ВС Йемена начинают проведение военной операции против Израиля. Сари выразил уверенность в том, что ракеты хуситов «превзойдут американские и израильские системы». Целью операции станет оказание поддержки «угнетенному народу в Газе».


О начале военных действий в Израиле также сообщил бригадный генерал Йемена Бин Амер. Он пояснил, что запуск ракет по израильским территориям и вступление государства в конфликт на Ближнем Востоке было принято по воле народа.


Какие страны присоединились к конфликту на Ближнем Востоке


Пресс-служба иранского президента Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль пересек красные линии. В ведомстве подчеркнули, что несмотря на призывы США не принимать участия в палестино-израильском конфликте, Вашингтон сам поддерживает Израиль. Иранская сторона заявила, что против Америки откроется отдельный фронт, если поддержка Израиля не прекратится.

В конфликт на Ближнем Востоке Иран оказался втянут, после того, как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с применением фосфорных снарядов по поселениям на юге страны.

Вооруженные силы Саудовской Аравии были вынуждены привести в состояние готовности свою армию после того, как произошло военное столкновение израильской армии с йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», которых поддерживает Иран.

Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений


Израильские военные начали штурм анклава одновременно с пяти направлений, об этом сообщает издание Al Arabiya. Самые жестокие столкновения происходят на севере сектора Газа. Кроме наземного вторжения, ЦАХАЛ атакует с воздуха с помощью артиллерии.

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Израиль обстрелял лагерь беженцев в Газе


Представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт сообщил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа. Военнослужащий заявил, что целью израильской армии был командир палестинского движения ХАМАС, который находился среди мирных жителей. В Палестине сообщили, что в результате атаки, более 150 человек получили ранения, 50 погибли. Многочисленные жертвы среди гражданского населения представитель ЦАХАЛа назвал «трагедией войны». ООН прежде окрестила анклав «кладбищем детей» из-за множества погибших.

Члены палестинской группировки назвали удар по лагерю «отвратительной бойней» и разместили видеозапись, на которой видно, как спасатели извлекают из завалов разрушенного здания раненых и погибших, среди которых есть дети. В ответ на массированный обстрел лагеря, в котором укрывались беженцы, члены палестинской группировки объявили о запуске ракет по Тель-Авиву.

ХАМАС разрешил ряду граждан покинуть сектор Газа


Палестинская группировка ХАМАС разместила список лиц, которые могут покинуть территорию сектора Газа. Пропуск граждан будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт «Рафах». В числе лиц, которые смогут выехать из анклава, граждане Болгарии, Японии, Австрии, Индонезии и Иордании, Чехии, Финляндии, Австралии. Россиян в списке нет.

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#ракеты
#палестина
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Захарова: Москва ответит на действия Болгарии в отношении российского журналиста
01 ноября 2023, 11:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

МИД Болгарии без объяснения причин лишил аккредитации собственного корреспондента «Российской газеты» Александра Гацика и предупредил его о предстоящей экстрадиции. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа враждебные действия Софии.
В своем телеграм-канале дипломат назвала вызывающее заявление болгарского МИДа «черной меткой», которую он вручил российскому журналисту. Она назвала эти действия очередным противоправным шагом, предпринятым натовцами в отношении представителей российских СМИ, которых они преследуют с маниакальной настойчивостью.

Представитель российского МИД подчеркнула, что подобные недружественные действия Болгарии не останутся без ответа.

«Будем принимать ответные меры», — написала Захарова.

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#болгария
#журналист
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«Хрен вам, а не деньги!»: Медведев ответил главе Carlsberg на слова о краже бизнеса
Медведев поблагодарил Carlsberg за невольное спонсирование спецоперации
01 ноября 2023, 11:22

Фото: iStock/Carlsberg

Пивоваренная компания Carlsberg, передав свой российский бизнес другим людям, начала невольно спонсировать спецоперацию на Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Днём ранее генеральный директор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что Россия якобы украла российский бизнес группы. Речь шла о компании «Балтика», которая по указу президента РФ Владимира Путина перешла во временное управление Росимуществу. 

Медведев, комментируя это заявление, сказал, что бы рад увидеть такую реакцию. По его словам, владельцы компании, настроенные против России, столкнулись с неприятными для себя последствиями такой позиции. 

«Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!» – написал политик.

Также Медведев выразил благодарность Carlsberg Group за вклад в российское оружие, которое используется в зоне проведения спецоперации.

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#дмитрий медведев
#компании
#бизнес
#россия
#пиво
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Египет открыл КПП «Рафах» для приёма раненых палестинцев и иностранцев
01 ноября 2023, 11:09

Фото: iStock/Diy1

Правительство Египта сообщило об открытии терминала КПП «Рафах» для эвакуации порядка 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Отмечается, что началась эвакуация раненых палестинцев, лиц с двойным гражданством, а также иностранцев.

Ранее сообщалось, что эвакуация этих категорий граждан временно застопорилась из-за спора между ХАМАС и Египтом о месте расположения наблюдателей из Организации Объединённых Наций (ООН), которые производят пропуск людей.

Также накануне через КПП «Рафах» прошли 80 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Отмечалось, что это самая крупная поставка воды, еды и лекарств с начала эскалации конфликта. 

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#египет
#палестина
#израиль
#иностранцы
#эвакуация
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Немецкий бизнесмен Дотком: Украина стала «чёрной дырой для западных денег»
Немецкий бизнесмен Дотком: США и ЕС впустую тратят деньги и оружие на Украине
01 ноября 2023, 10:58

Фото: iStock/Andrii Atanov

Запад напрасно снабжает Украину вооружением и финансирует страну, поскольку Россия может в любой момент одолеть ВСУ. Об этом в соцсети X написал немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он отметил, что США и ЕС вместе с НАТО сделались посмешищем, оказывая бессмысленную многомиллиардную помощь Украине. Страна фактически стала «чёрной дырой для западных денег». 

Дотком добавил, что в планах у Запада продолжать финансирование Украины, несмотря на очевидный провал ВСУ.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал главное условие для победы России над Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#сша
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#финансирование
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#всу
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В Италии заявили об усталости Запада от Украины
Премьер-министр Италии Мелони рассказала пранкерам, что Запад устал от Украины
01 ноября 2023, 10:54

Фото: istock / Photoboyko

Западные государства уже устали от украинского конфликта. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Они представились высокопоставленным африканским чиновником.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — сказала Мелони.
Мелони обратила внимание на то, что будет сложно найти выход из положения, который устроил бы обе стороны и не нарушил международное право. Она заявила, что конфликт может растянуться на много лет, если сейчас не найти решение.

Кроме того, во время общения с «африканским чиновником» она заявила, что контрнаступление ВСУ фактически ничего не изменило. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#конфликт
#министр
#заявление
#право
#всу
#контрнаступление
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Скончался бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин
01 ноября 2023, 10:13

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В Москве умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. Тело известного музыканта было обнаружено в ванной комнате его квартиры на Шоссейной улице.
По предварительным данным, причиной смерти 61-летнего Лапина стала острая сердечная недостаточность. Нашли его соседи. Дверь в квартиру была не заперта, а сам музыкант лежал в ванне, наполненной водой, не подавая признаков жизни, передает телеграм-канал SHOT. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинская экспертиза. Следов насилия при предварительном осмотре обнаружено не было. Известно, что Сергей Лапин в последнее время злоупотреблял алкоголем, что могло привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Музыкант играл в группе «Браво» с 1988 по 1993 год. Он участвовал в записи известных альбомов коллектива «Скажем мы друг другу «Браво!» (1988) с солистом Евгением Осиным и «Стиляги из Москвы» (1990), когда фронтменом группы был уже Валерий Сюткин. Лапину принадлежит идея оригинальных картонных декораций в клипе на песню «Стильный оранжевый галстук».

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#музыкант
#соседи
#песня
#москва
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Премьер-министр Италии обсудила конфликт на Украине с российскими пранкерами
Премьер Италии Мелони: Контрнаступление ВСУ идет не так, как ожидали
01 ноября 2023, 10:07

Фото: istock / Tomas Ragina

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони побеседовала с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) на тему украинского конфликта. В беседе они представились итальянскому премьеру высокопоставленными чиновниками из Африки.

В ходе разговора Мелони признала, что контрнаступление ВСУ серьезно ничего не изменило, но многие государства уже устлали от конфликта. Она сичтает, что для поиска выхода из этой ситуации необходимо дождаться подходящего момента. 

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право», — пояснила Мелони.

Она также отметила, что если не удастся найти решение, то конфликт может затянуться на много. Это все понимают, заключила политик.

Ранее в ВСУ заявили, что контрнаступление украинской армии провалилось из-за нехватки боеприпасов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#конфликт
#министр
#право
#всу
#контрнаступление
#мнение
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Bloomberg: США и Израиль изучают возможность отправки миротворцев в Газу
01 ноября 2023, 09:54

Фото: istockphoto/Gilnature

США и Израиль рассматривают возможность отправки миротворческого контингента в сектор Газа. Это может произойти в случае поражения радикального палестинского движения ХАМАС в ходе текущего конфликта.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, туда может быть направлена миротворческая миссия, состоящая из военных нескольких стран, включая США. В этом случае территория анклава перейдет под контроль ближневосточных государств, например, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые будут поддерживать Соединенные Штаты, Великобритания, ФРГ и Франция.

Другой вариант, как указано в публикации, подразумевает организацию миротворческой миссии наподобие той, которая была создана по договору между Египтом и Израилем в 1979 году. По сведениям источников агентства, Израиль считает эту модель заслуживающей внимания.

Третий вариант предусматривает переход сектора Газа под контроль ООН. Однако Израиль считает такой способ нецелесообразным. Как отмечается в материале, переговоры находятся в начальной стадии, а некоторые американские чиновники считают реализацию на практике любого из указанных вариантов маловероятной. Пока непонятно, насколько арабские страны заинтересованы в участии в миротворческой миссии.

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#сша
#франция
#израиль
#контроль
#страны
#великобритания
#фрг
#оон
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Эвакуация иностранцев из сектора Газа застопорилась из-за спора ХАМАС и Египта
FT: спор между ХАМАС и Египтом застопорил вывоз иностранцев из Газы
01 ноября 2023, 09:50

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Палестинское движение ХАМАС и Египет не смогли договориться о размещении наблюдателей из ООН, в результате чего иностранцы не могут покинуть территорию сектора Газа. Об этом пишет издание Financial Times.
Уточняется, что Египет согласился оказать помощь в эвакуации иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством из Газы. Однако страна выразила желание, чтобы этим занималась ООН, представители которой, по предложению египетских властей, должны разместиться на стороне границы Газы. 

ХАМАС, в свою очередь, хочет, чтобы они были размещены на стороне Египта. Стороны пока не могут прийти к компромиссному решению, поэтому эвакуация иностранцев застопорилась. 

Отмечается, что для решения проблемы подключился Катар, который стал посредником между ХАМАС, Египтом и Израилем. 

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