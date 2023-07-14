Кличко готов баллотироваться в президенты Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов участвовать в выборах президента Украины весной 2024 года, если понадобятся его опыт и знания. Об этом он заявил в своем интервью YouTube-каналу «Левый берег».
«Если нужны будут мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все <…> Будут президентские выборы — будем об этом говорить», — ответил Кличко на вопрос журналиста о том, хочет ли он стать президентом.При этом киевский градоначальник отметил, что сейчас озвучивать какие-то «планы президентские, мэрские» — это большая глупость, поскольку продолжаются боевые действия.
Ранее о желании баллотироваться в президенты страны заявил также знаменитый украинский боксер Александр Усик.
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