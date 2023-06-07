Кличко раскрыл подробности конфликта с Зеленским

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Так, Кличко рассказал, что в настоящий момент имеется скрытый конфликт с президентом. Зеленский обвиняет мэра Киева в халатном поведении во время подготовки бомбоубежищ на территории города.
«Уже долгое время я чувствую, что идет политическая борьба. К сожалению, в военное время. Это очень вредно для страны, для людей в этой стране и за границей. По-моему, договариваться – это ключ к успеху», - отметил Кличко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кличко уволил чиновника за нарушение комендантского часа.