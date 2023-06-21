Кличко рассказал, что против него развернули кампанию по дискредитации

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Мэр Киева Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за бомбоубежищ
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
По его словам, в настоящее время против него развернулась кампания по дискредитации. Он пояснил, что против него и власти инициируются бесконечные обыски, которые затрудняют работу многих служб города. Глава столицы отметил, что ответственных лиц за обустройство бомбоубежищ к ответу не призвали. Он объяснил это отсутствием объективности и политическими мотивами. Кличко заявил, что кто-то намерен взять столицу Украины под свой контроль, поэтому он для таких людей является главной проблемой.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Киев попытался совершить теракт в Подмосковье.
По его словам, в настоящее время против него развернулась кампания по дискредитации. Он пояснил, что против него и власти инициируются бесконечные обыски, которые затрудняют работу многих служб города. Глава столицы отметил, что ответственных лиц за обустройство бомбоубежищ к ответу не призвали. Он объяснил это отсутствием объективности и политическими мотивами. Кличко заявил, что кто-то намерен взять столицу Украины под свой контроль, поэтому он для таких людей является главной проблемой.
Анастасия Крестьянова