Климкин: Украине следует ускорить производство вооружений

Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
Украине нужно ускорить производство вооружений, чтобы справиться с тем, что Запад переключил свое внимание на палестино-израильский конфликт. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет The New York Times (NYT).
«Украина должна ускорить внутреннее производство вооружений, чтобы привлечь международное внимание», — указал Климкин.По словам экс-главы украинского дипломатического ведомства, в Вашингтоне у лиц, принимающих решения по внешней политике, есть только 24 часа в сутки, чтобы «заботиться обо всей планете». Появление еще одного конфликта, по мнению Климкина, означает, что на Киев у США остаётся очень мало времени.
Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что поставками вооружения на Украину США опустошили свои запасы. Теперь правительству придётся принять решение о том, кого поддерживать: Украину или Израиль. Он уверен, что выбор будет сделан в пользу Израиля, что также известно президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Читайте также:
Салливан: Вашингтон выделит Украине и Израилю более $2 млрд помощи
Байден заявил, что у США есть ресурсы для поддержки Украины и Израиля
Украине предсказали борьбу с Израилем за поставки западных вооружений
Артем Путинцев