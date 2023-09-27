Клинтон неуважительно обратилась к Владимиру Путину

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Бывшая государственный секретарь США Хилари Клинтон обратилась к президенту России Владимиру Путину по имени, ее словам передает The Reuters.
«Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом», - прокомментировала ситуацию Клинтон, говоря о вступлении в Североатлантический альянс все большего количества стран.
Она также отметила, что расширение НАТО – следствие российской политики, и никто не заставляет вступать новые страны в альянс.
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