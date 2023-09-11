Клишас потребовал зеркальных мер в ответ на запрет ЕС ввозить машины и смартфоны

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что западные санкции, которые направлены в отношении всех россиях, это «дискриминация в чистом виде на основании паспорта». Об этом Клишас написал в своем телеграм-канале.
По словам Клишаса, ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут оказать влияние на отмену дискриминационных правил.
Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.
В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях.
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Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.
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Екатерина Коршунова