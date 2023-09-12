Клишас рассказал о подготовке поправок в закон о выборах президента

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Совет Федерации и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) «точечно работают» над поправками в закон о выборах президента РФ. Масштабные изменения не планируются, заявил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Да, идет совместная работа. Это точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики. Сейчас идет анализ итогов единого дня голосования», — приводят слова сенатора ТАСС.По словам председателя, крупных преобразований в законе о выборах президента России не будет, поправки примут осенью.
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