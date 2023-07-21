Клишас заявил, что лишение гражданства по рождению вступает в противоречие с Конституцией

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сказал, что законопроект, который внесли в Госдуму, о возможности лишения российского гражданства по рождению противоречит Конституции РФ.
Об этом Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале.
Также председатель комитета Совета Федерации привёл выдержку из 6 статьи Конституции Российской Федерации: в части третьей сказано, что гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
Ранее сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР выступили с инициативой о лишении гражданства лиц, дискредитирующих армию. Гражданство, полученное при рождении, может быть прекращено в том случае, если россиянин выступает с призывами к экстремизму, а также за дезертирство и дискредитацию армии. С соответствующей инициативой выступили сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР.
В настоящее время, законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен в ближайшем будущем.
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«Если федеральный политик... вносит закон, который противоречит... основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», —так прокомментировал Клишас новый законопроект.
Ранее сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР выступили с инициативой о лишении гражданства лиц, дискредитирующих армию. Гражданство, полученное при рождении, может быть прекращено в том случае, если россиянин выступает с призывами к экстремизму, а также за дезертирство и дискредитацию армии. С соответствующей инициативой выступили сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР.
В настоящее время, законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен в ближайшем будущем.
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Мария Фирсова