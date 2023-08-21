КНДР готова использовать ядерное оружие

Фото: iStock/HStocks
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Северная Корея была бы готова мобилизовать все возможные вооружения ради достижения своей цели в случае войны. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
Накануне сообщалось, что в Южной Корее начались военные учения. Местные вооруженные силы проходят подготовку совместно с солдатами США. Известно, что в ходе тренировочных учений, будут отрабатываться совместные действия на случай возникновения угрозы со стороны Северной Кореи.
Читайте также:
В Японии обсудят сроки сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан
Северокорейские истребители сопроводили разведывательные самолеты США
Глава МО КНДР: вопрос не в том, будет ли ядерная война в Корее, а кто ее начнет
Анастасия Крестьянова