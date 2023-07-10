КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы завершить конфликт на территории Украины за пять минут, если бы Киев отказался от территорий, перешедших под контроль российской армии. Однако Киев не согласится на такое решение, сообщил Зеленский в ходе интервью ABC News.