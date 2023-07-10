КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве.

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Северная Корея предостерегла Соединенные Штаты, заявив, что готова сбить американские самолеты-разведчики при их вторжении в воздушное пространство страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление от официального представителя оборонного ведомства КНДР.
«США будут вынуждены платить высокую цену за свою провоцирующую воздушную разведку, которая агрессивно проводится с вторжением в наше воздушное пространство без предупреждения. Не исключено возникновение шокирующих инцидентов, таких как уничтожение стратегического самолета-разведчика ВВС США над Восточным морем (известным также как Японское море)», — говорится в заявлении.Представитель Минобороны КНДР указал на то, что в начале июля американские самолеты-разведчики типов RC-135 и U-2S, а также беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk совершали полеты в районе Корейского полуострова. В частности, он упомянул несколько случаев нарушения воздушного пространства КНДР американскими самолетами в период с 2 по 9 июля.
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