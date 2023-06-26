КНДР предупреждает, что Корейский полуостров близок к «грани ядерной войны»

Фото: сайт Кремля
В аналитическом докладе Института американских исследований при МИД КНДР, военная напряженность на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии описана как аналогичная предвоенной обстановке, предшествовавшей Корейской войне 1950-1953 годов. США и Южная Корея обвиняются в «фантастической антикоммунистической военной противостоянии» и «угрожающей риторике».
«Агрессивные меры США привели к тому, что напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии усилилась до критической степени, приближаясь к порогу ядерной войны», — отмечается в докладе.Также в докладе представлено предостережение, что любой конфликт на полуострове может стремительно развиться в глобальную и термоядерную войну, несравненную с предыдущими конфликтами в истории, что приведет к «катастрофическим и непоправимым последствиям» для региональной и мировой стабильности.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме ко Дню России президенту РФ Владимиру Путину заявил о поддержке российского народа и пожелал победы в СВО