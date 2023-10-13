КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее

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В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи говорится, что учения США рядом с Корейским полуостровом, а также переброска американских ядерных стратегических средств в регион — это военная провокация.
КНДР пригрозила нанести самый мощный и незамедлительный удар даже по основным американским базам на Корейском полуострове и вокруг него. Таким образом Северная Корея отреагировала на учения Южной Кореи и Вашингтона, в которых участвует авианосец США USS Ronald Reagan.
Сообщается, что ВС КНДР «будут производить последовательное подавление и отражение безрассудных попытки США и их приспешников развязать ядерную войну на Корейском полуострове».
Ранее сообщалось, что США пообещали нанести ответный атомный удар в случае ядерной атаки КНДР по Южной Корее.
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Сообщается, что ВС КНДР «будут производить последовательное подавление и отражение безрассудных попытки США и их приспешников развязать ядерную войну на Корейском полуострове».
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Екатерина Коршунова