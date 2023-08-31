КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела собственные военные учения в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Как сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР, были симулированы удары тактическими ядерными средствами по территории Южной Кореи.
Совместные военные учения США и Южной Кореи, известные как «Ulchi Freedom Shield», проходят с 21 по 31 августа. В рамках этих учений были проведены также авиационные маневры с участием стратегического бомбардировщика B-1B.
ЦТАК отмечает, что начиная с 29 августа, Генштаб Корейской Народной Армии организовал всеармейские командно-штабные учения, противостоящие ситуации. Основные цели учений включали в себя отражение внезапных вооруженных атак, переход к комплексной контратаке и захват всей территории южной части страны.
Кроме того, 30 августа КНДР провела учения, в ходе которых имитировала удары тактическими ядерными средствами по командным пунктам и оперативным аэродромам в Южной Корее. В ходе этих учений были выпущены две тактические баллистические ракеты.
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ЦТАК отмечает, что начиная с 29 августа, Генштаб Корейской Народной Армии организовал всеармейские командно-штабные учения, противостоящие ситуации. Основные цели учений включали в себя отражение внезапных вооруженных атак, переход к комплексной контратаке и захват всей территории южной части страны.
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Артем Кузьмин