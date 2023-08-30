КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря

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КНДР пустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не называются.
Напомним, министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. По мнению Кан Сун Нама, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны.
Ранее власти в Токио сообщили, что северокорейская ракета перелетела в сторону Тихого океана через территорию Японии.
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Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана
Напомним, министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. По мнению Кан Сун Нама, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны.
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Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана
Екатерина Коршунова